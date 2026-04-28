Sheinbaum cuestiona fundamentos para pedir juicio político contra titular de CNDH

(CRÉDITO: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó los fundamentos legales para someter a juicio político a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante su conferencia de este martes, la mandataria señaló que, si bien cualquier ciudadano tiene la libertad de promover este recurso, se debe evaluar si existen bases reales para proceder contra la titular de la CNDH.

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“Quien quiera promover un juicio político, este es un país libre, lo puede hacer. El asunto es si tiene fundamento para llevar a juicio político a una presidenta de una Comisión Nacional de Derechos Humanos”, expresó Sheinbaum.

Colectivos buscadores acusan omisión de la CNDH y exigen juicio político contra Rosario Piedra

Diversos colectivos de familias buscadoras han solicitado ante la Cámara de Diputados iniciar un juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, por presuntas omisiones en la atención a víctimas de desaparición.

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Las denuncias presentadas surgen tras el llamado de la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), quien denunció a Piedra Ibarra por ser negligente, así como por encubrir al Estado mexicano.

(Crédito: Infobae México)

Los buscadores argumentan que la CNDH ya no representa un respaldo efectivo para las víctimas y han criticado que el organismo prioriza los intereses del gobierno sobre los derechos de las víctimas.

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Senadora de MC pide “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra

La legisladora emecista llamó a que más colectivos buscadores se sumen a la solicitud para que se realice un juicio político contra la titular de la CNDH.

“Se tendrá una ‘lluvia de juicios políticos’ contra Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmados por madres buscadoras, víctimas, defensores humanos y colectivos de todo el país”, expresó Ballesteros a medios de comunicación el pasado 20 de abril.

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De acuerdo con la funcionaria, esta serie de juicios se encuentra alejada de asuntos partidistas y es más bien una acción para garantizar el acceso a la justicia de las personas que han sido víctimas de la desaparición en México.

“Es un asunto de las víctimas y su acceso a la justicia”, consideró la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros (Captura de pantalla)

Cabe destacar que el debate surge tras el rechazo de la CNDH al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU respecto a cómo se conceptualiza la violencia política de Estado y las desapariciones en México. Esta postura provocó indignación entre colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, como Somos México, quienes de inmediato exigieron la renuncia de Piedra Ibarra.

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