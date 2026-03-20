¿Quiénes pueden recibir dos Becas del Bienestar al mismo tiempo y cuáles son compatibles?

La compatibilidad de becas está sujeta a verificación oficial y es necesario consultar el estatus en línea o asistir a las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas. (Credito: CUARTOSCURO)

El Gobierno de México implementó la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina Primaria a partir de marzo de 2026, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante abandone la primaria pública por falta de recursos económicos. Las familias beneficiarias pueden obtener hasta 7 mil 500 pesos anuales si cuentan con tres niñas o niños inscritos, y existe la posibilidad de combinar este apoyo con otros programas federales bajo ciertas condiciones.

El programa está dirigido a familias con hijas, hijos o menores bajo su cuidado inscritos en cualquier grado de primaria pública. Para participar, es necesario que los estudiantes figuren en la matrícula oficial y que los tutores sean responsables legales de los beneficiarios. El monto anual de la beca es de 2 mil 500 pesos por cada alumno registrado, lo que permite a los hogares acceder a un apoyo acumulativo en función del número de estudiantes.

1 estudiante de primaria: 2 mil 500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria: 5 mil 000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria: 7 mil 500 pesos anuales

La entrega de becas en México contempla la posibilidad de que estudiantes de distintos niveles educativos reciban más de un apoyo económico.

Es posible recibir dos becas al mismo tiempo

La compatibilidad de la Beca Rita Cetina con otros apoyos del Gobierno federal depende del tipo de beca y del esquema de coordinación entre programas. Las reglas de operación establecen que, en algunos casos, los beneficiarios pueden recibir más de un apoyo, siempre y cuando estos tengan objetivos distintos y no se dupliquen los beneficios para el mismo fin. Por ejemplo, podría ser posible recibir la beca destinada a uniformes y útiles escolares y otra enfocada en alimentación o excelencia académica, siempre bajo supervisión y verificación oficial.

Para confirmar la elegibilidad y la posibilidad de acumulación de apoyos, las familias deben consultar el registro en línea o acudir a las oficinas de atención de la Coordinación Nacional de Becas.

Compatibilidad de Becas en Educación Media Superior y Superior: ¿Cuáles pueden combinarse?

La entrega de becas en México contempla la posibilidad de que estudiantes de distintos niveles educativos reciban más de un apoyo económico, siempre que se cumplan ciertos requisitos y las convocatorias lo permitan. La compatibilidad de programas permite ampliar el alcance de los beneficios y facilitar la permanencia escolar.

Beca Benito Juárez y Beca de Manutención en Media Superior

Los estudiantes de educación media superior pueden recibir la Beca Benito Juárez junto con otra beca enfocada en un rubro diferente, como excelencia académica, estudios de idiomas o transporte. Esta compatibilidad depende de que las convocatorias especifiquen que los apoyos no se traslapan en sus propósitos. Así, quienes cursan el bachillerato pueden sumar beneficios y cubrir diversas necesidades escolares.

Las reglas de operación establecen que algunos beneficiarios pueden recibir dos becas si los apoyos tienen objetivos distintos y no duplican beneficios. (Gobierno de México)

Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro en Nivel Superior

En el nivel universitario, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro permite que los beneficiarios reciban, además, apoyos específicos otorgados por su institución educativa o participen en programas de movilidad académica. La suma de becas es posible cuando los apoyos tienen objetivos distintos y no duplican beneficios, conforme a las reglas de operación. De esta forma, los jóvenes pueden fortalecer su formación académica y profesional de manera simultánea.

Beca Benito Juárez y Rita Cetina

En la Ciudad de México, los estudiantes de educación básica de escuelas públicas pueden recibir la Beca Benito Juárez y, al mismo tiempo, el apoyo local destinado a útiles y uniformes escolares. Esta compatibilidad permite que las familias accedan a recursos federales y locales para cubrir las necesidades esenciales de sus hijas e hijos durante el ciclo escolar.