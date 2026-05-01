México

Becas para el Bienestar 2026: Mexiquenses podrán estudiar inglés en el extranjero con apoyo de hasta 160 mil pesos

El registro cierra el 8 de mayo y el apoyo cubre diversas estancias en el extranjero

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Idioma Inglés
Beca para estudiar inglés para estudiantes y docentes del Edomex (Shutterstock)

El gobierno del Estado de México lanzó la convocatoria del programa “Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el extranjero, para perfeccionarse en el idioma inglés”, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, dirigida a estudiantes de nivel superior y docentes en activo que deseen fortalecer sus habilidades lingüísticas fuera del país.

Este programa ofrece un apoyo económico de hasta 160 mil pesos, cuyo monto final dependerá de factores como la institución educativa, el país de destino y la divisa correspondiente.

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La beca busca impulsar la formación académica internacional y mejorar las oportunidades profesionales de los beneficiarios.

¿Quiénes pueden participar?

becas Edomex licenciatura registro convocatorio alumno universitarios
Podrán registrarse los estudiantes de nivel superior y docentes (GoB. Edomex)

La convocatoria está dirigida a:

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  • Estudiantes de educación superior que cursen su carrera de manera presencial.
  • Docentes en activo del mismo nivel educativo.

En el caso de estudiantes, podrán registrarse:

  • A partir del quinto cuatrimestre de Técnico Superior Universitario.
  • Desde el séptimo cuatrimestre o quinto semestre en Licenciatura o Ingeniería.

Registro y fechas clave

Las y los interesados deberán realizar su solicitud en línea del 14 de abril al 8 de mayo de 2026, a través del portal oficial:

http://becasextranjero.edugem.gob.mx

Es importante destacar que el registro concluye el 8 de mayo, por lo que las autoridades recomiendan no dejar el trámite para el último momento.

¿Qué cubre la beca?

Vocabulario en inglés: cómo utilizar “Do” y “Does”. (Getty Images)
La beca cubre los gastos de la estancia académica en el extranjero

El apoyo económico está diseñado para cubrir prácticamente todos los gastos de la estancia académica en el extranjero, incluyendo:

  1. Inscripción y colegiatura del curso de inglés.
  2. Materiales académicos.
  3. Hospedaje y alimentación.
  4. Seguro internacional de gastos médicos durante el viaje y estancia.
  5. Boletos de avión redondos al país de destino.
  6. Gastos personales.

En este último rubro, el monto varía según la región:

  • Estados Unidos y Canadá: hasta 15 mil pesos.
  • Europa: hasta 20 mil pesos.

El total de la beca puede ajustarse dependiendo de la universidad asignada y el costo del programa académico.

Publicación de resultados

Los resultados de la asignación de becas se darán a conocer del 11 al 15 de junio de 2026 en el sitio oficial: becasextranjero.edugem.gob.mx.

Cada aspirante deberá consultar su estatus mediante el folio obtenido durante el registro, ya que no se enviarán notificaciones por correo electrónico.

Este programa representa una oportunidad clave para estudiantes y docentes mexiquenses que buscan mejorar su dominio del inglés mediante una experiencia internacional, lo que puede traducirse en mayores oportunidades laborales y académicas.

Además, al cubrir desde la colegiatura hasta los gastos de viaje, se elimina una de las principales barreras para estudiar en el extranjero: el costo económico.

Las autoridades educativas sugieren a los interesados:

  • Revisar cuidadosamente los requisitos de la convocatoria.
  • Tener listos sus documentos antes de iniciar el registro.
  • Completar el proceso con anticipación para evitar contratiempos técnicos.

Para más información y registro, los aspirantes pueden ingresar directamente al portal oficial del programa antes de la fecha límite.

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