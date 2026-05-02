México

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, manda mensaje de reconocimiento a Rubén Rocha Moya

Los cambios en la administración estatal se dan tras acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

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Yeraldine Bonilla, se convirtió en la gobernadora interina de Sinaloa, tras la salida de Rubén Rocha Mocha por la aprobación de su licencia temporal de 30 días. (IG/Yeraldine Bonilla)
Yeraldine Bonilla, se convirtió en la gobernadora interina de Sinaloa, tras la salida de Rubén Rocha Mocha por la aprobación de su licencia temporal de 30 días. (IG/Yeraldine Bonilla)

Yeraldine Bonilla Valverde se convirtió en la nueva gobernadora interina de Sinaloa, luego de que la noche del 1 de mayo, Rubén Rocha Moya decidiera dejar el cargo por las acusaciones de Estados Unidos, las cuales contemplan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Tras tomar protesta este sábado ante el Congreso del estado, la nueva mandataria escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde, entre otros temas, resaltó el respaldo a quien relevará por 30 días:

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Al Gobernador Rubén Rocha Moya, mi respeto y solidaridad. Confiamos y reconocemos su decisión republicana”.

La mandataria interina aseguró que asumirá funciones con la “convicción de servir con humildad, cercanía y responsabilidad, poniendo siempre al pueblo en el centro de cada decisión”. Respaldando el mensaje que los últimos días ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum, por la tensión con el gobierno de Donald Trump por las recientes acusaciones, Yeraldine Bonilla, escribió:

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El pueblo de Sinaloa puede tener la certeza de que los principios de la Cuarta Transformación seguirán guiando esta etapa. Gobernaré con principios y con el corazón por delante... Vamos a seguir construyendo un Sinaloa más justo, más humano y con esperanza para todas y todos”.

Información en desarrollo...

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