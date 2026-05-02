Tras accidente mortal de autobús en Nayarit, Fiscalía estatal actualiza lista de heridos: en estos hospitales se encuentran

Las personas fueron trasladadas a unidades del IMSS, ISSSTE y clínicas regionales. Crédito: Gobierno de Nayarit

Luego del accidente de un camión de turismo que dejó un saldo de 11 muertos el pasado 1 de mayo en la carretera ramal libre Amatlán de Cañas–San Marcos, la Fiscalía General del Estado de Nayarit actualizó la lista de personas heridas y los centros médicos en los que se está atendiendo a cada una.

Sobre las víctimas mortales, en el sitio fallecieron seis personas, mientras que en hospitales de la zona perdieron la vida cinco más.

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El percance, según información oficial, ocurrió en una zona de curvas y afectó a un grupo de personas originarias de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Los más de 40 pasajeros viajaban rumbo al balneario “El Manto”, ubicado en el municipio de El Rosario, Nayarit.

La volcadura provocó el cierre total de la vialidad y la intervención de cuerpos de rescate, bomberos y personal forense, mientras la Fiscalía estatal inició las investigaciones para identificar a las víctimas y esclarecer las causas del siniestro.

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Rescate y atención en la zona del accidente

El accidente se registró cerca de la localidad de Pie de la Cuesta, a la altura del kilómetro 7+500. Los equipos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Nayarit, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado participaron en las maniobras de auxilio y aseguramiento.

Zona del accidente. REUTERS/Christian Ruano

El camión, identificado como parte de la empresa “Transportation”, fue alcanzado por las llamas tras la volcadura.

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Los cuerpos de bomberos y personal forense llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos y la atención a los lesionados.

Esta es la lista de heridos y el hospital en el que se encuentran

Las autoridades de Nayarit y Jalisco informaron sobre el estado de las 31 personas que resultaron heridas tras la volcadura del camión de turismo en Amatlán de Cañas.

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Los lesionados fueron llevados a distintos hospitales de ambas entidades, donde permanecen bajo observación médica. Esta es la lista oficial:

Trasladados del IMSS de Amatlán de Cañas a Guadalajara, Jalisco:

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María de Jesús Navarro Herrera , 42 años

Andrés Rodríguez Gutiérrez , 39 años

Jairo Jesús Rodríguez Navarro , 8 años

Saúl Ríos Estrada , 23 años

Diego Armando Gallegos Rodríguez , 23 años

Camila Giseel Alcalá Reyes , 13 años

María Guadalupe Reyes Gutiérrez , 32 años

María Guadalupe Gallegos Rodríguez , 32 años

Alexandra Guadalupe Millán Gallegos , 16 años

María Guadalupe Rodríguez Gutiérrez , 47 años

Iker Rolando Rodríguez Navarro , 8 años

Juan Pablo Rodríguez Núñez , 10 años

Rodrigo Rodríguez Núñez , 9 años

Jesús Villa Quiroz , 43 años

Rodrigo Rodríguez Gutiérrez, 38 años

ISSSTE Tepic:

Alejandro Abisai Cuevas Ocegueda , 12 años (dado de alta)

Ruth Selene Ocegueda Mejía, 45 años

IMSS Tala, Jalisco:

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Cinthia Guadalupe Rosas Murillo

Alberto Jaciel Villa

Citlall Monserrat

Derek Uriel Hernández

Jonathan Uriel Hernández Corona , 28 años

Valeria Núñez Flores, 22 años

Hospital de Magdalena, Jalisco:

Luz Elena Ceja Mendoza

Miguel Ángel Gallegos Rodríguez, 30 años

IMSS Ixtlán del Río:

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Juan Manuel Milán García , 30 años

Regina Dannae Milan Rodríguez , 12 años

Kimberly Romina Milán Rodríguez, 12 años

Sin dato de hospital:

Rosa Isela Núñez Flores , 28 años

Dana Sofía Núñez , 4 años

Sidney Milandros Rodríguez, 7 años

En el informe destaca que solamente una persona de las más de treinta ha sido dada de alta; se trata de Alejandro Abisai Cuevas Ocegueda, de 12 años.

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Identificación de víctimas y llamado de autoridades

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la identidad de cinco de las once personas fallecidas: Margarita Gutiérrez Villegas, Alejandro Lozano Morales (de aproximadamente 47 años y originario de Guadalajara), Mario Reyna Chávez, Paola Núñez Flores (de cerca de 33 años) y Martha Gutiérrez (de aproximadamente 62 años).

Personal pericial realizó las diligencias correspondientes en el sitio. REUTERS/Christian Ruano

Las labores de identificación de las víctimas restantes continúan a cargo de personal ministerial, peritos y agentes de investigación criminal.

El Gobierno de Nayarit exhortó a los familiares de las personas fallecidas a acudir a las instalaciones de Servicios Periciales en Tepic para realizar los trámites correspondientes. Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia durante la contingencia.