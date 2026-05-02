Estudiantes de secundaria agreden a padres durante una riña y causan indignación en redes sociales

Las opiniones en redes sociales reflejaron sorpresa, enojo y reflexiones personales sobre la violencia escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incidente en Hermosillo desató la indignación pública luego de que alumnos de secundaria agredieran físicamente a padres de familia que intentaban detener una pelea.

El enfrentamiento involucró a estudiantes de la Secundaria 24 y de la Escuela Secundaria Juan Escuti, según reportes difundidos en redes sociales.

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En un video difundido, se observa cómo los estudiantes tiran al suelo a hombres mayores y continúan pateándolos y golpeándolos mientras permanecen en el piso.

Las imágenes muestran la intensidad del violento incidente y han generado conmoción entre quienes las presenciaron en redes como X, Facebook e Instagram.

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De acuerdo con la información publicada, el altercado se originó entre alumnos de ambas escuelas.

El hecho ha generado una fuerte condena y preocupación entre usuarios de redes sociales.

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Reacciones y condena social en redes

Algunos mensajes también cuestionaron la ausencia de reacción por parte de autoridades educativas y municipales. (Captura de pantalla/ X)

Las opiniones en redes sociales reflejaron sorpresa, enojo y reflexiones personales sobre la violencia escolar.

Un usuario compartió: “Cuando fui morro jamás lo miré de este lado, solo escuchaba a quienes te reprendían. Un adulto se detiene y yo de así: ‘Simón, bla, bla, bla’. Ahora lo trato de digerir por los dos lados”.

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Otros comentarios exigieron sanciones severas: “Rómpanles su m..., escuincles, si no respetan a un adulto menos a una autoridad, gente así no sirve para nada”.

En la discusión, varios usuarios insistieron en la necesidad de castigos reales para los menores . “Al no existir un castigo real para menores y para sus padres, les vale m... la ley, hacen lo que quieren. No respetan siquiera a su progenitora. Estos chamacos van acabar mal”, escribió uno de los participantes.

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Algunos mensajes también cuestionaron la ausencia de reacción por parte de autoridades educativas y municipales. “¿Y qué dice la SEP o su alcaldía? ¿Dónde está la seguridad que se proporcionaría a las escuelas y los padres de esos delincuentes, dónde están?”, preguntó una usuaria.

Otro comentario señaló: “Vi que el ruco tiró un m... antes de querer separar, pero independientemente de eso, deberían darle castigo a todos, incluidos los morros y a sus p... padres”.

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Preocupación por el futuro de los jóvenes y la seguridad escolar

Varios usuarios expresaron que el comportamiento de los estudiantes requiere medidas más firmes. “Se comportan como adultos, hay que darles tratamiento como adultos”, manifestó un internauta.

Otros consideraron que este tipo de conductas puede tener consecuencias graves más adelante: “De allí calculo que unos 15 aprox o más serán matones a los 25 años, fijo”.

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También se mencionó que, si los hechos son ciertos, los involucrados actúan como pandilla y no como estudiantes, por lo que deberían enfrentar consecuencias legales.

La discusión en redes sociales evidencia una preocupación extendida sobre el clima de violencia en los planteles educativos y su posible impacto en la formación y el destino de los adolescentes en México.

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Violencia escolar en México y propuestas recientes para su prevención

También se mencionó que, si los hechos son ciertos, los involucrados actúan como pandilla y no como estudiantes, por lo que deberían enfrentar consecuencias legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia escolar en México ha mostrado un incremento los últimos años. Según cifras de la Secretaría de Salud y la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2024 al menos 1,058 menores de edad fueron atendidos en hospitales por violencia física dentro de escuelas.

De estos, 66% eran adolescentes de 12 a 17 años, 28% niños de 6 a 11, y 5% de 1 a 5 años. El aumento respecto a 2023 fue de 12.2%, y comparado con 2010 (cuando se registraron 456 casos), el incremento es de 132%.

Las consecuencias reportadas incluyen contusiones, heridas, fracturas, esguinces y problemas emocionales como ansiedad y depresión, de acuerdo con la Secretaría de Salud y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 del INEGI reporta que 28% de los adolescentes de 12 a 17 años —aproximadamente 3.3 millones de estudiantes— admiten haber sufrido acoso escolar en el último año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, 30,700 jóvenes de 10 a 17 años fueron víctimas de agresiones físicas en la escuela durante un solo año.

En cuanto a hospitalizaciones por violencia psicológica, los registros oficiales indican 456 casos en 2024, lo que representa un alza de 2,582% respecto a 2010, según la Secretaría de Salud y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Respecto a violencia sexual en entornos escolares, en 2024 hubo 244 menores hospitalizados, de los cuales 81.6% eran mujeres y 18% hombres, con un aumento acumulado de 1,061.9% desde 2010.

Frente a este panorama, autoridades y legisladores han impulsado medidas preventivas como el operativo mochila, que consiste en la revisión de mochilas o pertenencias para evitar el ingreso de objetos peligrosos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que estas revisiones deben hacerse solo bajo protocolos claros, con consentimiento informado y pleno respeto a la privacidad, integridad y dignidad de los estudiantes.

Especialistas y organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México recomiendan que la seguridad escolar sea integral, adaptada a cada contexto y acompañada de políticas de prevención y atención emocional.

El refuerzo en los trayectos casa-escuela, la implementación de sistemas de monitoreo y la falta de presupuesto siguen siendo desafíos para ampliar estas acciones en el sistema de educación pública.