México

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Te damos todos los detalles para que no te pierdas este evento

Guardar
Asiste a la convención de
Asiste a la convención de star wars REUTERS/Jason Redmond

El poder de la Fuerza vuelve a reunir a miles de fans en la Ciudad de México. Este 2026, la Star Wars Convention llega en su 14ª edición como parte del Retro Fest CDMX, una cita obligada para coleccionistas, familias y seguidores de todas las generaciones.

La entrada es completamente libre, así que prepara tu mejor cosplay y que la galaxia te acompañe.

¿Qué encontrarás en la convención?

La Star Wars Convention de CDMX reúne a más de 150 expositores con:

  • Juguetes y figuras retro, vintage y actuales
  • Memorabilia única
  • Coleccionables de todas las épocas
  • Cosplay y cultura pop
  • Proyecciones y actividades temáticas
  • Gran Marcha Imperial
  • Zona de fotos y convivencia para toda la familia
(foto: IMDb/Captura)
(foto: IMDb/Captura)

¿Por qué no puedes perderte esta edición?

  • Es la convención de coleccionistas más grande de México dedicada a Star Wars
  • El acceso es totalmente gratuito
  • Habrá ambiente familiar y seguro
  • La experiencia incluye actividades interactivas y la oportunidad de conocer a otros fans
  • Cada edición supera expectativas, y la del Día Mundial de Star Wars promete ser la más épica hasta ahora
(Captura de video)
(Captura de video)

Tips para tu visita

  • Llega temprano para disfrutar todas las actividades y encontrar piezas únicas
  • Lleva efectivo para compras con expositores
  • No olvides tu disfraz para sumarte a la atmósfera galáctica
  • Mantente atento a sorpresas y anuncios en redes sociales de Retro Fest CDMX
(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

¿Cuándo y dónde será la Star Wars Convention gratis?

La convención más grande dedicada a Star Wars en México se realizará el sábado 3 de mayo de 2026, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en:

  • Calzada de Tlalpan 1721, San Diego Churubusco

El sitio está a unos pasos del Metro General Anaya. El evento celebra el Día Mundial de Star Wars y garantiza un ambiente familiar, seguro y lleno de actividades para fans de todas las edades.

Temas Relacionados

Star WarsConvenciónCDMXQué hacerActividades Gratuitasmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Vicente Fernández Jr. reacciona a críticas por convertirse en padre a los 62 años: “Le tienes que dar la vuelta”

El cantante anunció el nacimiento de su bebé a través de redes sociales

Vicente Fernández Jr. reacciona a

Defensa de vicealmirante Farías Laguna acusa a la Marina de no cumplir órdenes judiciales

El despacho Mendieta & Asociados advirtió sobre una serie de vulneraciones al debido proceso de su cliente

Defensa de vicealmirante Farías Laguna

Gobierno del Edomex confirmó que hay 40 casos positivos de sarampión en la entidad

Autoridades sanitarias aseguran que los contagios son leves

Gobierno del Edomex confirmó que

“Desconozco si tiene familiares contratados, pero no debería ser así”, aclara Sheinbaum sobre el hermano de Salomón Jara Cruz

La presidenta fue cuestionada acerca de un posible entramado familiar en la nómina pública de Oaxaca

“Desconozco si tiene familiares contratados,

Fernanda Blaz se lanza contra Werevertumorro: lo acusa de infidelidad y robarle dinero

Declaraciones recientes reactivaron una polémica en redes sociales tras revelar presuntos abusos financieros y engaños en una relación pasada

Fernanda Blaz se lanza contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tiene un carácter muy cabrón”:

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Fernanda Blaz se lanza contra

Fernanda Blaz se lanza contra Werevertumorro: lo acusa de infidelidad y robarle dinero

¿Fila de CDMX hasta EEUU? Ticketmaster revela que BTS necesitaba 46 conciertos en Estadio GNP para cubrir la demanda

Joaquín López-Dóriga comparó el show de Bad Bunny con el de Michael Jackson: “Fue un espectáculo extraordinario”

La oficina: cuándo, dónde ver y de qué trata la versión mexicana de “The Office”

Bridgerton 4: ¿Cuándo se estrena la segunda parte y dónde verla en México?

DEPORTES

Oficial: América anuncia a Vinícius

Oficial: América anuncia a Vinícius Lima como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

David Benavidez lanza advertencia contra Canelo Álvarez tras negarse a pelear con él: “Es mi archienemigo”

América vs Olimpia: dónde y cuándo ver el duelo de vuelta de la Concacaf 2026

Quién es Jesús Medina, nuevo jugador del Atlético de San Luis

Liga MX: partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta