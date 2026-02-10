Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

El poder de la Fuerza vuelve a reunir a miles de fans en la Ciudad de México. Este 2026, la Star Wars Convention llega en su 14ª edición como parte del Retro Fest CDMX, una cita obligada para coleccionistas, familias y seguidores de todas las generaciones.
La entrada es completamente libre, así que prepara tu mejor cosplay y que la galaxia te acompañe.
¿Qué encontrarás en la convención?
La Star Wars Convention de CDMX reúne a más de 150 expositores con:
- Juguetes y figuras retro, vintage y actuales
- Memorabilia única
- Coleccionables de todas las épocas
- Cosplay y cultura pop
- Proyecciones y actividades temáticas
- Gran Marcha Imperial
- Zona de fotos y convivencia para toda la familia
¿Por qué no puedes perderte esta edición?
- Es la convención de coleccionistas más grande de México dedicada a Star Wars
- El acceso es totalmente gratuito
- Habrá ambiente familiar y seguro
- La experiencia incluye actividades interactivas y la oportunidad de conocer a otros fans
- Cada edición supera expectativas, y la del Día Mundial de Star Wars promete ser la más épica hasta ahora
Tips para tu visita
- Llega temprano para disfrutar todas las actividades y encontrar piezas únicas
- Lleva efectivo para compras con expositores
- No olvides tu disfraz para sumarte a la atmósfera galáctica
- Mantente atento a sorpresas y anuncios en redes sociales de Retro Fest CDMX
¿Cuándo y dónde será la Star Wars Convention gratis?
La convención más grande dedicada a Star Wars en México se realizará el sábado 3 de mayo de 2026, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en:
- Calzada de Tlalpan 1721, San Diego Churubusco
El sitio está a unos pasos del Metro General Anaya. El evento celebra el Día Mundial de Star Wars y garantiza un ambiente familiar, seguro y lleno de actividades para fans de todas las edades.