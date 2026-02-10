Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Asiste a la convención de star wars REUTERS/Jason Redmond

El poder de la Fuerza vuelve a reunir a miles de fans en la Ciudad de México. Este 2026, la Star Wars Convention llega en su 14ª edición como parte del Retro Fest CDMX, una cita obligada para coleccionistas, familias y seguidores de todas las generaciones.

La entrada es completamente libre, así que prepara tu mejor cosplay y que la galaxia te acompañe.

¿Qué encontrarás en la convención?

La Star Wars Convention de CDMX reúne a más de 150 expositores con:

Juguetes y figuras retro, vintage y actuales

Memorabilia única

Coleccionables de todas las épocas

Cosplay y cultura pop

Proyecciones y actividades temáticas

Gran Marcha Imperial

Zona de fotos y convivencia para toda la familia

(foto: IMDb/Captura)

¿Por qué no puedes perderte esta edición?

Es la convención de coleccionistas más grande de México dedicada a Star Wars

El acceso es totalmente gratuito

Habrá ambiente familiar y seguro

La experiencia incluye actividades interactivas y la oportunidad de conocer a otros fans

Cada edición supera expectativas, y la del Día Mundial de Star Wars promete ser la más épica hasta ahora

(Captura de video)

Tips para tu visita

Llega temprano para disfrutar todas las actividades y encontrar piezas únicas

Lleva efectivo para compras con expositores

No olvides tu disfraz para sumarte a la atmósfera galáctica

Mantente atento a sorpresas y anuncios en redes sociales de Retro Fest CDMX

(Zurisaddai González/Infobae)

¿Cuándo y dónde será la Star Wars Convention gratis?

La convención más grande dedicada a Star Wars en México se realizará el sábado 3 de mayo de 2026, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en:

Calzada de Tlalpan 1721, San Diego Churubusco

El sitio está a unos pasos del Metro General Anaya. El evento celebra el Día Mundial de Star Wars y garantiza un ambiente familiar, seguro y lleno de actividades para fans de todas las edades.