México

¿Nueva beca para el IPN? Sheinbaum anuncia ampliación de beca Gertrudis Bocanegra para estos alumnos, ahora en Chiapas

La mandataria encabezó el evento desde Palenque, donde asistieron jóvenes del Politécnico

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La mandataria anunció la ampliación de esta beca en jóvenes chiapanecos
La mandataria anunció la ampliación de esta beca en jóvenes chiapanecos (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la ampliación de la Beca Gertrudis Bocanegra para alumnos del Instituto Politécnico Nacional en Chiapas.

La mandataria encabezó el sábado 2 de mayo la Asamblea Informativa Beca Gertrudis Bocanegra desde la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) Campus Palenque del Instituto Politécnico Nacional, en el cual habló con los jóvenes universitarios quienes ahora serán beneficiarios de este programa.

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“La técnica al servicio de la patria. Eso es lo que nos hace sentir orgullosos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de la beca Gertrudis Bocanegra, donde anunció la puesta en marcha de este apoyo económico para los estudiantes, como continuidad de la beca Benito Juárez, y subrayó la importancia de honrar a los héroes y heroínas nacionales al recibir este beneficio.

Anuncio de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes del IPN Chiapas

Sheinbaum informó que todos los estudiantes del IPN en Chiapas recibirán la nueva beca, la cual lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra, reconocida figura de la historia nacional. Al entregar la tarjeta del Banco del Bienestar a los alumnos, la presidenta los invitó a reflexionar sobre el legado de quienes lucharon por la nación. “Cuando reciban su beca, cuando reciban la tarjeta del Banco del Bienestar, piensen en esos héroes y en esas heroínas. México es una gran nación”, expresó.

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La mandataria recordó la relevancia histórica de personajes como Benito Juárez y los liberales mexicanos que defendieron la República y la separación de la Iglesia y el Estado. Llamó a los jóvenes a sentirse orgullosos de su identidad y de formar parte de una institución emblemática como el IPN. “Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Tienen ustedes una gran responsabilidad. Enorme”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum insistió en que la mayor responsabilidad que tienen los estudiantes es poner “la técnica al servicio de la patria”, lema que debe acompañarlos durante toda su formación académica y profesional. Relató anécdotas personales sobre su propia experiencia estudiando física y enseñando termodinámica, animando a los alumnos a perseverar ante las dificultades académicas. “Cuando estudien y les cueste trabajo el cálculo, la técnica al servicio de la patria. Cuando vean la segunda ley de la termodinámica y les cueste trabajo despejar las ecuaciones de los gases ideales, ¿qué van a pensar? La técnica al servicio de la patria”, compartió.

La mandataria subrayó que el objetivo de la beca Gertrudis Bocanegra es apoyar a los jóvenes en su camino académico y profesional, para que puedan contribuir al desarrollo nacional. “Por supuesto que tenemos o queremos vivir bien, atender a nuestras familias y es totalmente legítimo. Pero nunca olviden lo espiritual, el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al prójimo, el amor al pueblo y sobre todo, el amor a la patria”, reiteró.

Concluyó su intervención con un llamado a mantener el orgullo por la educación pública y la identidad mexicana. “Que viva el Instituto Politécnico Nacional. ¡Que viva! Que viva la educación pública. ¡Que viva Chiapas! Que viva México. ¡Que viva!”, exclamó ante los aplausos de los estudiantes y directivos presentes.

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