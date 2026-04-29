México

Rubén Rocha Moya asegura que ya habló con Claudia Sheinbaum y se mantiene tranquilo, trabajando en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa fue acusado por autoridades de Estados Unidos de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa

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El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)
El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

“Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada”, afirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante medios de comunicación que lo cuestionaron por las recientes acusaciones de Estados Unidos que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya y Sheinbaum mantienen contacto

Confirmó que él y la presidenta, Claudia Sheinbaum, ya tuvieron contacto tras lo publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos este 29 de abril:

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Sí, ya hablé con la presidenta, no tengo más que decir que lo que ya dejé en Twitter”.

Adelantó que tras la polémica generada por las acusaciones de autoridades estadounidenses, las cuales también involucran a 3 funcionarios activos y 6 que ya se encuentran fuera de funciones, se podría estar reuniendo con Sheinbaum en los próximos días.

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Comentó que el apoyo por parte de la titular del Ejecutivo Federal se mantiene, además, adelantó que él permanecerá en el estado:

Sí, por supuesto. Trabajando aquí, entrando y saliendo, yendo a supervisar mi trabajo”.

Sin aviso de la SRE sobre solicitud de extradición

Ante la información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la solicitud de extradición recibida el día 28 de abril a las 18:00 horas, el gobernador de Sinaloa dijo desconocer esta información, hasta este miércoles:

No, yo ahora me enteré por el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Cabe destacar que la dependencia aseguró que la información recibida por parte de la Embajada de los Estados Unidos “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.

Pese a la presunta falta de elementos, la SRE detalló que corresponde a la Fiscalía General de la República evaluar si, conforme al sistema jurídico mexicano, existen pruebas suficientes y si resultan procedentes las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Gobernador de Sinaloa no fue informado sobre retiro de visa

También fue cuestionado por la reciente información revelada por el periodista Steve Fisher, corresponsal de Los Angeles Times, quien dio a conocer que Estados Unidos le habría revocado la visa en 2025, por lo que Rubén Rocha Moya negó cualquier notificación sobre este asunto:

“No, no tenía conocimiento. Pero oficialmente yo no he recibido ningún comunicado de Estados Unidos en términos de eso. Ese no es un tema que se haya abordado”.

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