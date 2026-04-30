Disfruta los paseos culturales del INAH en mayo 2026: vestigios arqueológicos, cafés literarios, museos y más

El INAH invita a explorar la cultura mexicana en mayo de 2026 a través de vestigios arqueológicos, vibrantes museos, cafés literarios y artesanías tradicionales, ofreciendo una experiencia inmersiva y diversa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mayo de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invita a la ciudadanía a sumarse a sus tradicionales Paseos Culturales, una oferta que combina historia, arte, tradiciones y patrimonio cultural de México en distintos puntos del país. Con más de 60 años de experiencia, esta iniciativa se ha consolidado como una de las mejores opciones de turismo cultural en México.

La programación de este mes incluye recorridos por zonas arqueológicas, museos, santuarios, rutas literarias y espacios emblemáticos, ideales para quienes buscan actividades culturales en CDMX y otros estados.

PUBLICIDAD

Paseos culturales del INAH en mayo 2026: actividades destacadas

El calendario arranca el 1 de mayo con un recorrido nocturno por los canales de Xochimilco, un sitio de gran valor biocultural, donde se preservan tradiciones ancestrales y saberes comunitarios.

El viernes 8, los asistentes visitarán el Museo Soumaya, uno de los recintos más importantes de arte en México, con colecciones de pintura, escultura, fotografía y numismática.

PUBLICIDAD

Para el sábado 9, el destino será la antigua ciudad de Tula, clave en la cultura tolteca y referente de la arqueología en México.

El viernes 15, el recorrido se centrará en la exposición Somos Pacífico. El mundo que emergió del trópico, en el Colegio de San Ildefonso, vinculada a la histórica ruta del Galeón Acapulco-Manila.

PUBLICIDAD

El domingo 17, el paseo “¡Vamos a bailar a Chalma!” llevará a los visitantes al Santuario del Señor de Chalma, uno de los principales sitios de turismo religioso en México, donde convergen tradiciones prehispánicas y novohispanas.

Cafés literarios, música tradicional y arquitectura religiosa

El viernes 22, los participantes recorrerán el Centro Histórico de la Ciudad de México en una ruta dedicada a los cafés literarios, explorando la relación entre el café en México y la literatura de los siglos XIX y XX.

PUBLICIDAD

El sábado 23, la música tradicional será protagonista en Altzayanca, comunidad reconocida por la elaboración de salterios, símbolo de la música tradicional mexicana.

El viernes 29, el recorrido “El arte de la fe” permitirá conocer la arquitectura religiosa en México, incluyendo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, así como conventos y parroquias históricas.

PUBLICIDAD

Cierre con zona arqueológica en Morelos

Para concluir el mes, el domingo 31 se visitará la Zona Arqueológica de Coatetelco y su laguna, un sitio clave del periodo Epiclásico y del legado de los tlahuicas, bajo la influencia de Xochicalco, referente del patrimonio arqueológico de México.

¿Cómo participar en los Paseos Culturales del INAH?

El programa de Paseos Culturales del INAH ofrece más de 100 destinos al año y cuenta con personal especializado, lo que garantiza experiencias de educación cultural, turismo histórico y divulgación del patrimonio.

PUBLICIDAD

Para conocer costos, fechas, reservaciones y recomendaciones, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (55) 5212 2371, (55) 5553 2365 y (55) 5553 3822, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o escribir al correo: reservaciones@inah.gob.mx.

Con esta oferta, el INAH refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio cultural de México, mediante experiencias que conectan a las personas con su historia, tradiciones y riqueza arqueológica y artística.

PUBLICIDAD