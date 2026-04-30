Así avanza la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX a casi medio año de su cierre(Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México está realizando una serie de obras para mejorar la infraestructura rumbo a la Copa Mundial 2026, por ello, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está interviniendo diferentes estaciones; la estación Auditorio es una de ellas, desde finales de diciembre permanece cerrada, lo que ha generado complicaciones de transporte para los usuarios.

En un recorrido que realizó Infobae México a las inmediaciones de la estación, se puede apreciar importantes avances en la remodelación, hasta el momento, las autoridades no han compartido detalles de cuándo concluirán las obras o la fecha de apertura al público.

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A casi seis meses desde que cerró la estación Auditorio, personal del STC Metro acelera los trabajos para que estén a tiempo antes de la inauguración del Mundial 2026, la cual será el 11 de junio.

El video documenta el progreso de la remodelación en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México. Las imágenes muestran la vista desde un tren en movimiento que captó Infobae, se observan elementos de iluminación superior y el entorno de la infraestructura, así como la nueva imagen de las paredes y piso de la estación (Luz Coello/ Infobae)

Así avanza la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX

De acuerdo con las imágenes que capturó Infobae, es visible que el andén de espera, así como los pasillos ya lucen con los nuevos acabados de color negro, el piso fue rehabilitado, así como las paredes de la estación. También sobresale el nuevo equipo de publicidad eléctrico, además, se están instalando nuevas lámparas.

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La estación Auditorio de la Línea 7 del Metro de Ciudad de México permanece cerrada desde finales de diciembre de 2025 para someterse a una remodelación integral impulsada por el STC. El objetivo, según la autoridad, es modernizar una de las terminales con mayor tránsito ante el aumento de usuarios esperado por la Copa Mundial 2026.

La reforma forma parte de un programa donde se prevé instalar 146 pasillos con torniquetes automáticos en tres líneas de alto flujo del sistema, según lo informó Adrián Rubalcava, director general del STC, en su reporte público.

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Anteriormente, imágenes divulgadas en redes sociales por la cuenta SNT Movilidad Urbana muestran que los trabajos en la estación Auditorio se enfocaban principalmente en la dirección Barranca del Muerto. Se aprecia un cambio en la apariencia: predominan superficies de color negro, nueva iluminación y losetas renovadas.

Así luce la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 (Luz Coello/ Infobae México)

Adrián Rubalcava realizó una inspección en la estación, donde presentó los muros terminados en los accesos y la señalización actualizada. El funcionario señaló: “Ya se ven los muros terminados, la señalética nueva... Yo creo que va a quedar muy bonito”.

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El STC prioriza esta intervención debido a la ubicación estratégica de Auditorio en un corredor clave tanto para visitantes internacionales como nacionales, ante el reto logístico que representa el evento deportivo mundial.