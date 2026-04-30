México

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

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¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Mazatlán.

El tiempo para este jueves en Mazatlán alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 12.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 7%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 36%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 35 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

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El pronóstico del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es habitual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido golpeada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

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