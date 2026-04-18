“No fue fácil”: Citlalli Hernández explica por qué cambió a las mujeres por las elecciones, pero asegura continuidad en pendientes

Citlalli Hernández afirmó que no fue fácil renunciar a la Secretaría de las Mujeres. | Secretaría de las Mujeres

La salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres marca un punto de inflexión en la política de género en México. Como primera titular de esa dependencia a nivel federal, su paso dejó avances y desafíos en temas como el combate al feminicidio, el abuso sexual infantil y el matrimonio forzado.

Sin embargo, su renuncia plantea dudas sobre la continuidad de estrategias y la resolución de pendientes estructurales en materia de igualdad y justicia para las mujeres, así como en la relación entre el gobierno y las colectivas.

En entrevista con Infobae Mx, Hernández calificó como “difícil y repentina” la decisión de aceptar la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, una invitación que llegó en plena consolidación institucional y ante la urgencia del partido por coordinar los trabajos rumbo a 2027.

Reconoció el peso emocional y político del cambio, así como la obligación de garantizar que los proyectos iniciados tengan seguimiento.

“Sin duda no fue una decisión fácil. Sí me costó trabajo, porque tuve que valorar varias consideraciones”, relató Hernández sobre las horas previas a la renuncia.

Explicó que la propuesta del partido llegó de forma acelerada y la obligó a ponderar su trayectoria y el impacto de su labor.

“Fue muy rápido. El partido me buscó para proponerme integrarme a esta comisión y conducir los trabajos en cuanto al 2027”, detalló.

Aseguró que desempeñarse como titular de la Secretaría de las Mujeres representó el espacio donde más pudo “materializar sus convicciones y sueños” e incluso lo calificó como “el mejor trabajo” que ha tenido, al afirmar que le permitió servir de manera directa a las mujeres y consolidar acciones gubernamentales con enfoque de género.

Remarcó que el vínculo con el equipo y la causa dificultó aún más la renuncia, pero la certeza de haber dejado una institución sólida pesó en su decisión.

“Estoy convencida de que consolidamos y cimentamos una institución muy sólida en veinte meses de trabajo”, aseveró.

Reflexiones personales sobre su paso por la secretaría

Al hacer balance de su gestión, Hernández subrayó logros tangibles y retos persistentes.

“Echamos a andar muchísimas estrategias, muchísimas acciones”, enumeró, entre las que destacó la entrega de 25 millones de cartillas informativas y la operación de mil centros libre, espacios de atención y acompañamiento a mujeres.

Mencionó las políticas para la prevención del embarazo adolescente y el combate al abuso sexual infantil. Aunque no pudo presentar públicamente la última estrategia antes de su salida, confía en que pronto será conocida.

La creación de una línea telefónica de atención, el trabajo territorial con diferentes sectores de mujeres y la coordinación con organizaciones sociales y académicas fueron otras áreas que destacó como fundamentales para fortalecer la institución.

Citlalli Hernández recordó la atención diaria a casos de violencia, muchos de ellos recibidos por teléfono o redes sociales.

“Todos los días me reiteraba que lo que estábamos haciendo tenía el mejor de los sentidos para cambiar la vida de esas mujeres”, afirmó.

Reconoció que persisten temas pendientes y desafíos estructurales, pero sostuvo que la Secretaría quedó “mucho más fuerte que quien la encabeza”.

Su meta, reiteró, fue cimentar una estructura institucional capaz de trascender a las personas en el cargo.

Garantiza continuidad tras crítica de colectivas

La transición de Hernández generó inquietud entre colectivos y organizaciones feministas, preocupadas por la continuidad de políticas y proyectos.

La propia exsecretaria reconoció que quedan “muchísimos pendientes, muchísimos retos todavía, muchísimos planes que apenas iniciaron o que apenas se estaban articulando”.

Aseguró que se implementó una entrega administrativa cuidadosa: “Antes de salirme, garanticé que todo lo iniciado, todo lo pendiente, todo lo que realizamos, tenga continuidad y no se quede detenido”, garantizó.

La funcionaria aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará a la nueva titular, que no proviene del equipo actual, pero que cuenta con su confianza para dar seguimiento a los compromisos asumidos.

El equipo operativo, incluidas la subsecretaría y las directoras, permanecerá en sus cargos para dar continuidad a los programas y acuerdos previamente establecidos.

Respecto a la relación con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y otros colectivos, Hernández indicó que la subsecretaria Ingrid queda encargada de atender los temas planteados por estas organizaciones.

“Quien tiene que responderle al observatorio es nuestra subsecretaria, ella continúa aquí y es uno de los pendientes que le he dejado”, informó.

Durante la transición, Citlalli Hernández enfatizó su compromiso personal con las víctimas y colectivos, incluso después de dejar la Secretaría.

“Mi número de teléfono va a seguir siendo el mismo. Yo tengo contacto personal con muchas víctimas. No las vamos a dejar”, prometió.

Explicó que notificará cualquier asunto pendiente a la nueva titular y continuará disponible para garantizar atención y respuesta a los casos abiertos.

“La certeza es que yo no me voy y me desentiendo, sino que quiero que todo tenga continuidad”, subrayó.

A las organizaciones que expresaron incertidumbre o enojo por su salida, especialmente aquellas con reuniones o estrategias pendientes, Hernández reiteró que su prioridad es que “prácticamente no se note mi ausencia, porque la secretaría va a seguir con la misma fuerza y el mismo ritmo”.

Al ser cuestionada sobre su influencia futura en políticas de género, reiteró que su militancia feminista permanecerá activa desde cualquier trinchera.

“No me mudo de lugar. Viviré en el mismo lugar, estaré disponible y justamente la certeza de que yo no me voy y me desentiendo”, remarcó.