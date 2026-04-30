México

Chileno mató a su novia y la tiró al mar en Isla Mujeres, Quintana Roo: le dan ejemplar sentencia

Durante la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia La Gloria, el sentenciado se encontraba con la víctima en la vivienda que ambos compartían, tras discutir la mató y posteriormente la subió a una embarcación para tirarla al mar

Guardar
Eduardo Enrique Pérez, de nacionalidad chilena, mató a su pareja en Isla Mujeres y ahora fue sentenciado a 50 años por el crimen Foto: Fiscalía estatal
Eduardo Enrique Pérez, de nacionalidad chilena, mató a su pareja en Isla Mujeres y ahora fue sentenciado a 50 años por el crimen Foto: Fiscalía estatal

Eduardo Enrique Pérez Barros, ciudadano de nacionalidad chilena, recibe sentencia de 50 años de prisión por el delito de feminicidio cometido contra su pareja sentimental, una mujer de nacionalidad alemana cuya identidad permanece reservada.

La resolución deriva de un juicio oral realizado en Isla Mujeres, Quintana Roo, y contempla, además, el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de cubrir 717 mil pesos por reparación del daño material.

PUBLICIDAD

Según la investigación judicial, durante la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia La Gloria, Isla Mujeres, el sentenciado se encontraba con la víctima en la vivienda que ambos compartían. Las autoridades identifican que en algún momento de esa noche la agredió físicamente en el abdomen, cuello y otras partes del cuerpo, ocasionándole asfixia por trauma laríngeo severo, lo que provocó su muerte.

El dictamen del tribunal establece como elementos de contexto que la violencia letal surgió a partir de un desgaste progresivo en la relación de pareja. Las pesquisas detallan conflictos previos, dependencia económica y una dinámica de control instauradas por Pérez Barros, lo cual habría generado un entorno de tensión en el que la víctima manifestó su propósito de terminar la relación y recuperar su autonomía. Este escenario, concluye la investigación, desencadenó la agresión mortal.

PUBLICIDAD

Una vez perpetrado el feminicidio, Eduardo Enrique Pérez Barros trasladó el cuerpo de la mujer hasta una embarcación y lo arrojó al mar, donde fue localizado al poco tiempo. Las autoridades dieron inicio al proceso que culminó con la actual condena, resultado de la coordinación entre diversas instancias de justicia de Quintana Roo.

En la audiencia de sentencia, además de la pena corporal de 50 años de prisión, el sentenciado recibió como condena accesoria el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de proporcionar 717 mil pesos por concepto de reparación del daño material.

La resolución judicial detalla la dinámica de los hechos y considera el contexto de violencia y control que caracterizó la relación. El fallo se establece de conformidad con la normatividad de Quintana Roo en materia de delitos de feminicidio y justicia para las víctimas.

El tribunal subraya que la decisión responde al principio de protección a los derechos de la víctima, así como a la sanción ejemplar ante actos de violencia letal contra mujeres en el estado. La identidad de la mujer fallecida se mantiene resguardada en atención a las disposiciones legales de privacidad y protección de datos personales.

  • Sentencia de 50 años de prisión para Eduardo Enrique Pérez Barros por feminicidio en Isla Mujeres, Quintana Roo.
  • El tribunal impone multas y reparación del daño: 288 mil 860 pesos de multa y 717 mil pesos por daño material.
  • El fallo judicial reconoce el contexto de violencia de pareja, control y dependencia económica como elementos centrales en los hechos.

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-seguridadIsla MujeresChilenoQuintana Rooasesinatofeminicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula del viernes 1 de mayo en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del viernes 1 de mayo en CDMX y Edomex

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX

El país y la Unión Europea celebrarán su VIII Cumbre el 22 de mayo de 2026 con miras a consolidar una nueva etapa en su asociación estratégica

Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

El gobernador dijo no tener ningún vínculo con grupos del crimen organizado

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Nodal sorprende al hablar del dolor ocasionado por traiciones de familiares: “A mí ya no me tumba nadie”

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

DEPORTES

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México