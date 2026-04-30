Chileno mató a su novia y la tiró al mar en Isla Mujeres, Quintana Roo: le dan ejemplar sentencia

Eduardo Enrique Pérez, de nacionalidad chilena, mató a su pareja en Isla Mujeres y ahora fue sentenciado a 50 años por el crimen Foto: Fiscalía estatal

Eduardo Enrique Pérez Barros, ciudadano de nacionalidad chilena, recibe sentencia de 50 años de prisión por el delito de feminicidio cometido contra su pareja sentimental, una mujer de nacionalidad alemana cuya identidad permanece reservada.

La resolución deriva de un juicio oral realizado en Isla Mujeres, Quintana Roo, y contempla, además, el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de cubrir 717 mil pesos por reparación del daño material.

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Según la investigación judicial, durante la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia La Gloria, Isla Mujeres, el sentenciado se encontraba con la víctima en la vivienda que ambos compartían. Las autoridades identifican que en algún momento de esa noche la agredió físicamente en el abdomen, cuello y otras partes del cuerpo, ocasionándole asfixia por trauma laríngeo severo, lo que provocó su muerte.

El dictamen del tribunal establece como elementos de contexto que la violencia letal surgió a partir de un desgaste progresivo en la relación de pareja. Las pesquisas detallan conflictos previos, dependencia económica y una dinámica de control instauradas por Pérez Barros, lo cual habría generado un entorno de tensión en el que la víctima manifestó su propósito de terminar la relación y recuperar su autonomía. Este escenario, concluye la investigación, desencadenó la agresión mortal.

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Una vez perpetrado el feminicidio, Eduardo Enrique Pérez Barros trasladó el cuerpo de la mujer hasta una embarcación y lo arrojó al mar, donde fue localizado al poco tiempo. Las autoridades dieron inicio al proceso que culminó con la actual condena, resultado de la coordinación entre diversas instancias de justicia de Quintana Roo.

En la audiencia de sentencia, además de la pena corporal de 50 años de prisión, el sentenciado recibió como condena accesoria el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de proporcionar 717 mil pesos por concepto de reparación del daño material.

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La resolución judicial detalla la dinámica de los hechos y considera el contexto de violencia y control que caracterizó la relación. El fallo se establece de conformidad con la normatividad de Quintana Roo en materia de delitos de feminicidio y justicia para las víctimas.

El tribunal subraya que la decisión responde al principio de protección a los derechos de la víctima, así como a la sanción ejemplar ante actos de violencia letal contra mujeres en el estado. La identidad de la mujer fallecida se mantiene resguardada en atención a las disposiciones legales de privacidad y protección de datos personales.

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Sentencia de 50 años de prisión para Eduardo Enrique Pérez Barros por feminicidio en Isla Mujeres, Quintana Roo.

El tribunal impone multas y reparación del daño : 288 mil 860 pesos de multa y 717 mil pesos por daño material.

El fallo judicial reconoce el contexto de violencia de pareja, control y dependencia económica como elementos centrales en los hechos.