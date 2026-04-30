Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea visita la CDMX.

Tras el anuncio de la cumbre México- UE en Ciudad de México, se confirmó la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el próximo 21 de mayo, quien representará a la Unión Europea en conjunto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el titular del Consejo Europeo, sostuvieron una llamada telefónica en la que acordaron realizar la VIII Cumbre entre ambas partes el 22 de mayo de 2026 en la capital del país.

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Ambos dirigentes coincidieron en que este encuentro marcará un punto clave en el vínculo bilateral, al abrir paso a una nueva fase en la relación estratégica entre México y el bloque europeo. La reunión de alto nivel busca consolidar la cooperación existente y ampliar los alcances del entendimiento mutuo en distintos ámbitos.

Unión Europea. (captura de pantalla)

Acuerdos, cooperación y prioridades conjuntas

Entre los principales resultados previstos destaca la firma del “Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre México y la Unión Europea”, también conocido como Acuerdo Global Modernizado, así como un Acuerdo Comercial Interino. Estos instrumentos se formalizarán una vez concluidos los procedimientos internos correspondientes dentro del bloque europeo.

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El nuevo marco integral permitirá actualizar y profundizar las bases actuales de la relación política, económica y de colaboración, establecidas hace 25 años con la entrada en vigor del acuerdo firmado en el año 2000. Con ello, se pretende fortalecer los lazos en todos los frentes y sentar condiciones para una cooperación más estrecha en sectores considerados clave para el desarrollo sostenible de ambas partes.

La cumbre también abrirá la puerta a avances en temas prioritarios compartidos, como medio ambiente, inversión, energía, seguridad, salud, migración, digitalización e innovación. Estas áreas representan ejes fundamentales para atender los retos contemporáneos y fomentar el crecimiento conjunto.

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Finalmente, los líderes reiteraron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la colaboración internacional como pilares esenciales para enfrentar los desafíos globales actuales. Este posicionamiento reafirma la voluntad de ambas partes de mantener una coordinación constante en el escenario internacional.