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Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX

El país y la Unión Europea celebrarán su VIII Cumbre el 22 de mayo de 2026 con miras a consolidar una nueva etapa en su asociación estratégica

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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea visita la CDMX.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea visita la CDMX.

Tras el anuncio de la cumbre México- UE en Ciudad de México, se confirmó la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el próximo 21 de mayo, quien representará a la Unión Europea en conjunto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el titular del Consejo Europeo, sostuvieron una llamada telefónica en la que acordaron realizar la VIII Cumbre entre ambas partes el 22 de mayo de 2026 en la capital del país.

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Ambos dirigentes coincidieron en que este encuentro marcará un punto clave en el vínculo bilateral, al abrir paso a una nueva fase en la relación estratégica entre México y el bloque europeo. La reunión de alto nivel busca consolidar la cooperación existente y ampliar los alcances del entendimiento mutuo en distintos ámbitos.

Unión Europea
Unión Europea. (captura de pantalla)

Acuerdos, cooperación y prioridades conjuntas

Entre los principales resultados previstos destaca la firma del “Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre México y la Unión Europea”, también conocido como Acuerdo Global Modernizado, así como un Acuerdo Comercial Interino. Estos instrumentos se formalizarán una vez concluidos los procedimientos internos correspondientes dentro del bloque europeo.

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El nuevo marco integral permitirá actualizar y profundizar las bases actuales de la relación política, económica y de colaboración, establecidas hace 25 años con la entrada en vigor del acuerdo firmado en el año 2000. Con ello, se pretende fortalecer los lazos en todos los frentes y sentar condiciones para una cooperación más estrecha en sectores considerados clave para el desarrollo sostenible de ambas partes.

La cumbre también abrirá la puerta a avances en temas prioritarios compartidos, como medio ambiente, inversión, energía, seguridad, salud, migración, digitalización e innovación. Estas áreas representan ejes fundamentales para atender los retos contemporáneos y fomentar el crecimiento conjunto.

Finalmente, los líderes reiteraron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la colaboración internacional como pilares esenciales para enfrentar los desafíos globales actuales. Este posicionamiento reafirma la voluntad de ambas partes de mantener una coordinación constante en el escenario internacional.

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