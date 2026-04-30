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En Chiapas las mujeres no deberán ser juzgadas por defenderse: Congreso aprueba “Ley Petrona”

Con el aval de esta reforma el estado avanza en materia de justicia con enfoque de género

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Violencia de género en Perú deja siete feminicidios en enero y expone deuda social| Foto: Movimiento Manuela Ramos
El Congreso de Chiapas aprobó una reforma que impide castigar a una mujer por ejercer la legítima defensa. (Foto: Movimiento Manuela Ramos)

El pasado 29 de abril, el Congreso de Chiapas aprobó la reforma denominada “Ley Petrona”, misma que busca modificar el Código Penal estatal para que las mujeres que se defienden de la violencia no sean perseguidas ni castigadas por la justicia.

Esto contempla la “Ley Petrona”

Esta decisión implica que ninguna mujer será sancionada por salvar su vida frente a situaciones de agresión o peligro, y reconoce el contexto desigual y de riesgo permanente en el que viven muchas chiapanecas.

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Durante la sesión ordinaria que presidió la diputada Alejandra Gómez Mendoza, la Sexagésima Novena Legislatura avaló el dictamen de la Comisión de Justicia, con el que se reforman los artículos 25 y 27 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de legítima defensa con perspectiva de género.

La diputada Gómez Mendoza señaló que la “Ley Petrona” marca un antes y un después en el acceso a la justicia para las mujeres de la entidad.

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Entre los asistentes a la sesión estuvieron el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, así como representantes de colectivas feministas.

Aprueban Ley Petrona en Chiapas. (Foto: Congreso de Chiapas)
Aprueban Ley Petrona en Chiapas. (Foto: Congreso de Chiapas)

Esta presencia reafirma el compromiso institucional para aplicar normas que protejan de manera efectiva los derechos de las mujeres.

“Ley Petrona” reconoce la legítima defensa de las mujeres

La reforma incorpora una presunción legal a favor de las mujeres víctimas de agresión, lo que facilita que puedan ser reconocidas como actuando en legítima defensa.

El texto de la reforma pone en el centro la realidad de quienes enfrentan violencia cotidiana, muchas veces invisible para la autoridad o la sociedad.

En la máxima tribuna local participaron las y los diputados Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Juan Salvador Camacho Velasco, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Sahara Munira José Flores, Rubén Zuarth Esquinca y Marcela Castillo Atristain.

Coincidieron en que la “Ley Petrona” responde a una necesidad urgente en Chiapas y reivindica la justicia con perspectiva de género.

El caso Petrona y el origen de la reforma

El nombre de la ley hace referencia al caso de Petrona “N”, una joven de 25 años de Tenejapa que, tras vivir violencia por parte de su pareja, se defendió y fue procesada penalmente.

Las y los legisladores sostuvieron que la nueva normativa permitirá que situaciones como la de Petrona no se repitan y que la justicia no castigue a quienes buscan proteger su vida.

Aprueban Ley Petrona en Chiapas. (Foto: Congreso de Chiapas)
Aprueban Ley Petrona en Chiapas. (Foto: Congreso de Chiapas)

La presidenta del Congreso estatal puntualizó: “Ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”. Esta postura fue respaldada en la sesión por voces de distintos partidos, que subrayaron la importancia de reconocer las condiciones desiguales en las que muchas mujeres deben defenderse.

Lo más destacado de la reforma

Algunos de los puntos centrales de la reforma son:

  • Reconocimiento legal de la legítima defensa con perspectiva de género para mujeres víctimas de agresión.
  • Reforma de los artículos 25 y 27 del Código Penal del Estado.
  • Ninguna mujer será castigada por defender su vida ante situaciones de violencia.
  • Participación y respaldo de autoridades estatales, colectivas feministas y legisladores de distintos grupos parlamentarios.

Con esta medida, el Congreso de Chiapas establece un precedente para la protección de los derechos de las mujeres que enfrentan violencia y busca garantizar que el acceso a la justicia contemple las condiciones reales y específicas que viven en la entidad.

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