Clara Brugada anuncia la creación de la Secretaría del Deporte en CDMX y lanza 119 acciones rumbo al Mundial 2026

Con símbolos como Quetzalcóatl y el ajolote, la identidad del proyecto pretende destacar la herencia cultural y deportiva de la capital

La jefa de Gobierno Clara
La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó la nueva Secretaría del Deporte, encabezada por Javier Hidalgo, con la misión de impulsar la infraestructura deportiva y fomentar el ejercicio antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (X/ @GobCDMX)

La Ciudad de México continúa con los preparativos y festividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de la Secretaría del Deporte de la CDMX, una dependencia que buscará fortalecer la infraestructura, los espacios y la actividad física en barrios, escuelas y canchas de toda la capital.

Este anuncio se realizó durante un evento en el Casino Militar, que será el futuro Centro Internacional de Medios para la cobertura del torneo.

Clara Brugada, junto a funcionarios,
Clara Brugada, junto a funcionarios, presentó la estrategia de la Ciudad de México para el Mundial 2026 en un evento con la mascota oficial y balones de fútbol. (Jefatura Gobierno CDMX)

Acompañada por funcionarios y representantes de organismos internacionales, Brugada también presentó una estrategia integral de 119 acciones articuladas en seis ejes, enfocadas en promover derechos, seguridad, sostenibilidad y convivencia durante el Mundial 2026.

Javier Hidalgo encabezará la nueva Secretaría del Deporte

La nueva dependencia será liderada por Javier Hidalgo, arquitecto y promotor deportivo, reconocido por su trabajo en movilidad sustentable y desarrollo comunitario. Brugada destacó su visión y compromiso: “Con su visión comunitaria y compromiso, guiará esta dependencia para el bienestar de todas y todos”.

Javier Hidalgo liderará la nueva
Javier Hidalgo liderará la nueva Secretaría del Deporte, destacando su experiencia en movilidad sustentable y desarrollo comunitario en CDMX. (X/ @GobCDMX)

En este sentido, Hidalgo anunció que asumirá el reto con el objetivo de conjugar la justa mundialista con el desarrollo del deporte comunitario, escolar y de alto rendimiento: “aspiramos a tener campeonas y campeones, pero sobre todo a que todas y todos podamos hacer actividad física y deporte”.

Estrategia de 119 acciones: derechos, seguridad e inclusión

Además, la capital implementará una agenda de 119 acciones interinstitucionales para garantizar derechos y fortalecer la convivencia durante el evento, organizadas en seis ejes estratégicos.

  • La cancha pareja: fomento a la igualdad y equidad.
  • Alineación por el cuidado: espacios de protección y seguridad.
  • Pase seguro, ciudad conectada: mejora de la movilidad y conectividad.
  • Mi porra me respalda: impulso a la identidad, la convivencia y la cultura deportiva.
  • Cancha verde: promoción de la sostenibilidad ambiental.
  • VAR ciudadano: transparencia y seguridad digital.
La estrategia contempla iniciativas para
La estrategia contempla iniciativas para igualdad, sostenibilidad, movilidad y protección infantil, en coordinación con organismos como la UNICEF. (Ilustración: Jesus Áviles/Infobae México)

Entre las medidas destacan la herramienta “Silbatazo ciudadano” para reportar irregularidades, la transparencia en el gasto público, campañas contra la discriminación y la protección de la infancia en colaboración con UNICEF.

Identidad visual del proyecto rumbo al Mundial

Durante el evento en Campo Marte también se presentó la identidad visual oficial de la CDMX para el Mundial, con símbolos como Quetzalcóatl y el ajolote, y un diseño que recupera el juego de pelota mesoamericano y la tradición local.

  • El Casino Militar se convertirá en el Centro Internacional de Medios, recibiendo a miles de periodistas de todo el mundo.
  • Se reconoció a las jugadoras del Mundial femenil de 1971 como parte de la narrativa oficial de la ciudad.
  • La nueva imagen busca proyectar una capital orgullosa, plural y transformadora, lista para recibir a visitantes y mostrar su riqueza cultural y deportiva.
La identidad visual de la
La identidad visual de la CDMX para el Mundial utiliza símbolos locales como Quetzalcóatl, el ajolote y el juego de pelota mesoamericano. (X/ @GobCDMX)

Con estas acciones y símbolos, la CDMX se consolida como epicentro deportivo y cultural de la región, apostando por la innovación, la inclusión y el bienestar colectivo rumbo al Mundial 2026.

