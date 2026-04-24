Sheinbaum se reunió con directivos de Petrobras para colaboración con Pemex

Claudia Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para colaborar con Pemex.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó este 24 de abril a través de sus redes sociales sobre una reunión mantenida con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard.

En su mensaje, la mandataria dio a conocer que durante el encuentro se discutió la posibilidad de establecer una colaboración entre Petrobras y Pemex en materia de exploración, producción y transformación de petróleo:

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”.

Lula de Silva ofreció alianza en marzo

Durante una conversación telefónica realizada el 20 de marzo de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, propuso a la presidenta de México establecer una alianza estratégica entre Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para la exploración conjunta de yacimientos en el Golfo de México.

“Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras”, declaró Lula en un acto, en el que señaló que había llamado a la presidenta mexicana para plantearle la idea, al tiempo que destacaba la dilatada experiencia de Petrobras en la producción de petróleo en aguas profundas frente a trabajadores en las instalaciones de la Refinería Gabriel Passos.

Imagen de archivo del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Schloss Herrenhausen, en Hanover, Alemania. 20 abril 2026. REUTERS/Fabian Bimmer

A petición de Magda Chambriard, el líder brasileño contactó por teléfono a la “compañera Claudia” con el propósito de analizar una posible asociación entre Petrobras y Pemex.

Esta gestión se realizó en el marco de un acto para anunciar inversiones en el área de refino, donde se mencionó el interés de ambas partes en establecer colaboración en distintos ámbitos del sector energético.

En palabras de Lula, la exploración propuesta se realizaría en el Golfo de México, a una profundidad de 2 mil 500 metros. El mandatario señaló que Petrobras podría aportar una “ayuda muy grande” para trabajar junto con Pemex en la extracción de petróleo.

México busca impulsar al sector energético

Durante la 89 Convención Bancaria en Quintana Roo, celebrada el jueves 19 de marzo, Sheinbaum anunció que su administración trabaja en la preparación de un acuerdo de inversión mixta para el sector del gas natural.

FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, 16 de octubre, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Según lo expuesto, el objetivo de esta iniciativa es reducir la dependencia exterior del 75% al 50%. La mandataria sostuvo que esta medida representa una oportunidad considerable para el desarrollo del país, al fortalecer la autosuficiencia energética y promover nuevas inversiones en el sector.

Durante su intervención, la mandataria detalló que entre 2026 y 2030 se destinarán recursos principalmente a seis sectores: energía 54.15%, trenes 15.63%, carreteras 13.94%, puertos 6.48%, salud 6.23% y agua 2.83%.

También impulsará las fuentes renovables y el crecimiento en gas natural a través de inversiones de la CFE, con la meta de alcanzar 30 mil megavatios adicionales de generación eléctrica para 2030.