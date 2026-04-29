México

Secretaría de las Mujeres celebra declaratoria para la Ley General contra feminicidios: ¿Qué falta para que sea expedida?

La ley amplía razones de género en investigaciones, incluyendo antecedentes de violencia, relación con la víctima y desigualdad

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Multitud de mujeres en una manifestación feminista en la calle. Visten de morado y sostienen pancartas con lemas como 'Ni Una Menos'. Al fondo, edificios y el sol poniente.
Miles de mujeres se congregan en una céntrica calle para marchar por sus derechos, la igualdad de género y el fin de la violencia machista, portando pancartas con lemas como 'Ni Una Menos' y 'Mi Cuerpo, Mis Reglas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de las Mujeres celebra la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esto, luego de que ayer el Congreso emitió la declaratoria tras recibir el aval de 27 congresos locales.

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¿Qué falta?

El poder legislativo cuenta ahora con un plazo de 180 días naturales para legislar y publicar la Ley General, que establecerá la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, con perspectiva de género y protocolos especializados.

¿Qué cambiará?

La normativa unificará el tipo penal a nivel nacional y fijará penas de entre 40 y 70 años de prisión. El delito de feminicidio no prescribirá, se perseguirá de oficio y no admitirá beneficios procesales, indultos ni amnistías.

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El agresor perderá la patria potestad sobre sus hijas e hijos, los derechos sucesorios y cualquier otro beneficio legal vinculado a la víctima.

La nueva ley ampliará el catálogo de razones de género que deberán considerarse al investigar el delito, incluyendo antecedentes de violencia, relación de pareja o confianza, violencia sexual, desaparición previa y contextos de desigualdad o subordinación.

Las penas aumentarán si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, tiene alguna discapacidad, está embarazada, pertenece a un pueblo indígena, es periodista o defensora de derechos humanos, o si el crimen es cometido por un servidor público.

Las políticas de prevención de la violencia feminicida quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres, que coordinará el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.

Los tres órdenes de gobierno deberán contar con fiscalías y unidades especializadas, personal pericial capacitado y recursos suficientes.

El Estado mexicano asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, lo que incluye la creación de registros nacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Con esta declaratoria, el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en el compromiso de transformar el sistema de justicia y reafirma que erradicar la violencia feminicida es una responsabilidad estatal y una condición indispensable para lograr la igualdad sustantiva.

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