Continúa la ola de calor en México: así estará el clima este 29 de abril

La onda de calor continuará afectando a gran parte del país, mientras que en el norte se prevén lluvias, rachas intensas de viento y posibles torbellinos.
Onda de calor mantiene temperaturas sofocantes
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que este miércoles persistirá el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional, debido a una circulación anticiclónica.
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En varias regiones, los termómetros alcanzarán niveles extremos, especialmente en el norte y occidente del país.
Así se distribuirá el calor:
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- Más de 45 °C: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y GuerreroEntre
- 40 y 45 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, entre otrosEntre
- 35 y 40 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Colima y zonas del Estado de MéxicoEntre
- 30 y 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala
Estas condiciones refuerzan la presencia de una intensa onda de calor en buena parte del país.
Lluvias y tormentas se concentrarán en el norte
A diferencia del resto del país, el norte registrará condiciones más inestables por la interacción de sistemas atmosféricos.
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Pronóstico de lluvias:
- Lluvias fuertes: Coahuila y Nuevo León
- Chubascos: Tamaulipas
- Lluvias aisladas: Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas
Estas precipitaciones podrían presentarse con tormentas eléctricas, granizo y generar encharcamientos en zonas urbanas.
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Rachas de viento y tolvaneras en varias regiones
El viento será otro de los factores relevantes durante la jornada, con intensidades importantes en distintas zonas.
Condiciones previstas:
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- Rachas de 50 a 70 km/h en el norte y noroeste del país
- Tolvaneras en estados como Chihuahua, Durango y San Luis Potosí
- Posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectar la visibilidad en carreteras.
Valle de México: calor y cielo despejado
En la Ciudad de México se espera un día con cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia.
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Condiciones para la capital:
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C
- Temperatura máxima: 32 a 34 °C
- Ambiente caluroso durante la tarde
- Viento con rachas de hasta 40 km/h
En el Estado de México podrían registrarse lluvias ligeras en zonas altas, aunque serán aisladas.
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Sur y sureste con lluvias aisladas y calor persistente
En entidades como Oaxaca y Chiapas se prevén lluvias ligeras acompañadas de descargas eléctricas.
Sin embargo, el calor continuará predominando durante el día.
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En la Península de Yucatán y el Golfo de México se mantendrán condiciones mayormente secas, con temperaturas elevadas por la tarde.
Recomendaciones ante el clima
Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones tanto por el calor como por el viento:
- Mantenerse bien hidratado durante el díaEvitar exposición prolongada al sol entre 11:00 y 16:00 horas
- No resguardarse bajo árboles durante vientos fuertes
- Asegurar objetos que puedan ser derribados por ráfagas
- Mantenerse informado ante posibles cambios en el pronóstico
En general, el clima de este 29 de abril estará marcado por temperaturas extremas en la mayor parte del país y condiciones severas en el norte, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos de las autoridades.
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