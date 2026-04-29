México

Continúa la ola de calor en México: así estará el clima este 29 de abril

Temperaturas extremas, vientos fuertes y lluvias en el norte marcarán la jornada

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El estado de Campeche vive la tercera ola de calor en esta primavera con temperaturas de 40 grados, ante esto la Secretaría de Salud hizo una llamada a mantenerse hidratado.
La onda de calor mantiene condiciones de ambiente caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro

La onda de calor continuará afectando a gran parte del país, mientras que en el norte se prevén lluvias, rachas intensas de viento y posibles torbellinos.

Onda de calor mantiene temperaturas sofocantes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que este miércoles persistirá el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional, debido a una circulación anticiclónica.

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En varias regiones, los termómetros alcanzarán niveles extremos, especialmente en el norte y occidente del país.

Así se distribuirá el calor:

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  • Más de 45 °C: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y GuerreroEntre
  • 40 y 45 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, entre otrosEntre
  • 35 y 40 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Colima y zonas del Estado de MéxicoEntre
  • 30 y 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala
Una ola de calor azota a toda la Republica Mexicana
La onda de calor continúa afectando a gran parte del país con temperaturas extremas. Foto: Cuartoscuro

Estas condiciones refuerzan la presencia de una intensa onda de calor en buena parte del país.

Lluvias y tormentas se concentrarán en el norte

A diferencia del resto del país, el norte registrará condiciones más inestables por la interacción de sistemas atmosféricos.

Pronóstico de lluvias:

  • Lluvias fuertes: Coahuila y Nuevo León
  • Chubascos: Tamaulipas
  • Lluvias aisladas: Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas

Estas precipitaciones podrían presentarse con tormentas eléctricas, granizo y generar encharcamientos en zonas urbanas.

Rachas de viento y tolvaneras en varias regiones

El viento será otro de los factores relevantes durante la jornada, con intensidades importantes en distintas zonas.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Se registran rachas de viento intensas en diversas regiones del país. Crédito: Cuartoscuro.

Condiciones previstas:

  • Rachas de 50 a 70 km/h en el norte y noroeste del país
  • Tolvaneras en estados como Chihuahua, Durango y San Luis Potosí
  • Posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectar la visibilidad en carreteras.

Valle de México: calor y cielo despejado

En la Ciudad de México se espera un día con cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia.

Condiciones para la capital:

  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C
  • Temperatura máxima: 32 a 34 °C
  • Ambiente caluroso durante la tarde
  • Viento con rachas de hasta 40 km/h

En el Estado de México podrían registrarse lluvias ligeras en zonas altas, aunque serán aisladas.

Sur y sureste con lluvias aisladas y calor persistente

En entidades como Oaxaca y Chiapas se prevén lluvias ligeras acompañadas de descargas eléctricas.

Tres bomberos con uniformes negros y franjas amarillas reflectantes se paran en un paso a desnivel con el suelo cubierto de agua oscura. Uno sostiene una pieza de vehículo. Un gran cartel publicitario se ve al fondo
Se prevén lluvias en distintas regiones del norte, centro y sureste del país. (Bomberos CDMX) (Bomberos CDMX)

Sin embargo, el calor continuará predominando durante el día.

En la Península de Yucatán y el Golfo de México se mantendrán condiciones mayormente secas, con temperaturas elevadas por la tarde.

Recomendaciones ante el clima

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones tanto por el calor como por el viento:

  • Mantenerse bien hidratado durante el díaEvitar exposición prolongada al sol entre 11:00 y 16:00 horas
  • No resguardarse bajo árboles durante vientos fuertes
  • Asegurar objetos que puedan ser derribados por ráfagas
  • Mantenerse informado ante posibles cambios en el pronóstico

En general, el clima de este 29 de abril estará marcado por temperaturas extremas en la mayor parte del país y condiciones severas en el norte, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos de las autoridades.

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