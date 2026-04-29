México

FES Cuautitlán sigue en paro estudiantil ante falta de respuesta a demandas comunitarias

Comunidad universitaria exige diálogo urgente y advierte que retomará movilizaciones si no hay respuesta

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FES Cuautitllán Campo 1
La FES Cuautitlán se mantendrá en paro estudiantil en Campo 1 y 4 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La inconformidad al interior de una comunidad universitaria de la FES Cuautitlán, en ambos campus, se intensifica luego de que, en asamblea celebrada recientemente, estudiantes y miembros del plantel acordaran extender el paro de actividades hasta el próximo 12 de mayo.

La decisión fue tomada por mayoría, en un contexto marcado por el descontento generalizado ante lo que consideran abandono institucional y falta de condiciones mínimas para garantizar la seguridad, dignidad y calidad académica.

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Los participantes manifestaron su preocupación por diversas problemáticas que afectan la vida diaria dentro de las instalaciones. Entre los principales señalamientos destacan deficiencias en infraestructura, falta de mantenimiento, carencias en servicios básicos y un entorno que, aseguran, no brinda garantías adecuadas para el desarrollo académico.

Piden que autoridades universitarias den soluciones

Pliego Petitorio FES Cuautitlán UNAM paro universitario Cuautitlán Izcalli Edomex
Pliego petitorio de alumnos de la FES Cuautitlán, UNAM (FB)

Como parte de los acuerdos alcanzados, la comunidad hizo entrega formal de un pliego petitorio integral. Este documento reúne las demandas surgidas en la asamblea, así como los puntos discutidos en mesas de trabajo realizadas los días 15 y 16 de abril. Asimismo, incorpora las inquietudes recabadas durante recorridos efectuados los días 17 y 21 del mismo mes, en los que participaron estudiantes y otros integrantes de la comunidad.

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El pliego petitorio busca establecer una ruta clara de solución a las problemáticas identificadas. En él se plantean exigencias concretas que incluyen mejoras en la seguridad interna y externa, rehabilitación de espacios académicos, atención a servicios básicos y mecanismos efectivos de comunicación entre autoridades y comunidad.

Uno de los puntos centrales de la exigencia es la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes. La comunidad ha solicitado que este encuentro se lleve a cabo el 29 de abril a las 12 horas, con el objetivo de definir plazos concretos, fechas específicas y compromisos verificables que permitan atender las demandas planteadas.

Tomarían las calles

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Resultado de la votación universitaria sobre paro en la FES Cuautitlán, UNAM (foto: Oscar Chavez/FB)

Además, los estudiantes han propuesto la creación de foros permanentes de decisión, donde se puedan canalizar de manera continua las inquietudes y propuestas de la comunidad universitaria. Consideran que estos espacios son fundamentales para evitar que las problemáticas se acumulen sin ser atendidas.

Sin embargo, el tono del pronunciamiento también deja claro que existe un límite en la espera. Los integrantes de la asamblea advirtieron que, en caso de no recibir respuesta a la solicitud de diálogo, se verán obligados a retomar las estrategias de presión que anteriormente les permitieron ser escuchados.

Entre estas acciones contemplan la organización de manifestaciones y protestas, particularmente enfocadas en visibilizar las deficiencias en materia de seguridad externa y vialidades que afectan a la comunidad. Señalan que estas movilizaciones serían una medida necesaria para garantizar que sus demandas sean atendidas por las autoridades.

La expectativa universitaria se centra ahora en la respuesta que puedan ofrecer las autoridades en los próximos días, especialmente ante la fecha propuesta para el diálogo.

Mientras tanto, el paro continuará como una medida de presión y como símbolo del descontento que prevalece entre los estudiantes.

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