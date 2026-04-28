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Maru Campos tampoco tenía conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

El secretario de seguridad afirma que solo hubo intercambio de información con EU en Chihuahua

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

En un momento de alta tensión diplomática, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció claridad sobre los recientes eventos en el norte del país. Tras el fallecimiento de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un accidente en Chihuahua, el funcionario federal subrayó que la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos no implica, bajo ninguna circunstancia, la presencia de agentes operando en territorio mexicano.

Harfuch señaló que la labor de las instituciones mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Naval, se basa en un intercambio de información constante que se ha gestado a lo largo de meses de investigación. Sin embargo, aclaró que existe una línea jurídica infranqueable: “Es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley a tener agentes operando en campo”.

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*Información en desarrollo

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