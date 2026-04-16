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Tras homicidio de alumno de la FES Cuautitlán, autoridades municipales se comprometen a poner cámaras del C4

Alcalde señaló que el homicidio de universitario fue un ataque directo

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Tras homicidio de alumno, se reforzará la seguridad alrededor de la FES Cuautitlán (UNAM)
Tras homicidio de alumno, se reforzará la seguridad alrededor de la FES Cuautitlán (UNAM)

Luego del homicidio de un alumno de la FES Cuautitlán Campo 4, autoridades municipales se comprometieron a reforzar la seguridad en la zona mediante la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al sistema C4, así como mejoras en infraestructura urbana e iluminación.

Durante la primera mesa de negociación entre autoridades locales, representantes del plantel y estudiantes, el alcalde Daniel Serrano anunció que se ampliará la red de monitoreo en puntos estratégicos alrededor del campus, especialmente en áreas de mayor afluencia estudiantil y donde se ha detectado mayor incidencia delictiva.

“El proyecto de seguridad contempla robustecer la vigilancia con más cámaras; nos comprometemos a establecer postes equipados con tecnología vinculada al C4 para supervisar la periferia del campus”, explicó el edil.

Cámaras, calles e iluminación: el plan integral

Cuautitlán Izcalli UNAM FES Cuautitlán campo 4 mesa de diálogo Seguridad Daniel Serrano
Mesa de diálogo entre autoridades municipales, presididas por el alcalde Daniel Serrano, alumnos y representantes de la FES Cuautitlán (especial)

El proyecto no se limita únicamente a la instalación de dispositivos de vigilancia. Serrano detalló que también se contempla la construcción de dos calles en los alrededores del plantel, como parte de un plan integral para mejorar la movilidad y reducir riesgos para la comunidad universitaria.

Según explicó, el presupuesto para estas obras ya se encuentra aprobado y provendrá de diversas fuentes, incluyendo recursos municipales, estatales y federales, aunque no se específico paa cuando.

En paralelo, se pondrá en marcha un proyecto de iluminación pública que incluye la instalación de luminarias en la periferia de la facultad, aunque no se especificó el número. Para ello, se deberá llevar a cabo un proceso de licitación que permita la adquisición e instalación de lámparas con tecnología adecuada para garantizar mayor visibilidad durante la noche.

Reconocen pendiente en percepción de seguridad

En los canales oficiales de la institución fue publicado un pésame tras el asesinato. Crédito: Facebook - Fescunam oficial
En los canales oficiales de la institución fue publicado un pésame tras el asesinato. Crédito: Facebook - Fescunam oficial

El alcalde reconoció que, si bien su administración ha trabajado en reducir los índices delictivos, aún existe un desafío importante en la percepción ciudadana en materia de seguridad.

De acuerdo con Serrano, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una disminución en los delitos de alto impacto; sin embargo, admitió que estos avances no necesariamente se reflejan en la confianza de la población, “si tenemos un avance, no es suficiente”, señaló.

Durante la reunión, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México expresaron su preocupación por la inseguridad en los alrededores del plantel y exigieron acciones inmediatas que garanticen su integridad.

La comunidad universitaria ha señalado que la falta de iluminación, vigilancia y condiciones adecuadas en las vialidades ha contribuido a generar un entorno de riesgo, particularmente en horarios nocturnos.

El homicidio del estudiante encendió las alertas y provocó movilizaciones, así como la instalación de mesas de diálogo con autoridades para atender de manera urgente la problemática.

El uso de tecnología, como las cámaras conectadas al C4, permitirá una respuesta más rápida ante emergencias y una mayor capacidad de monitoreo en tiempo real. No obstante, especialistas coinciden en que estas medidas deben ir acompañadas de estrategias preventivas y presencia policial constante.

Las próximas semanas serán clave para evaluar el avance de los compromisos anunciados, mientras estudiantes y docentes esperan que las medidas se traduzcan en un entorno más seguro para la comunidad académica.

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