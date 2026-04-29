México

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 29 de abril

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este miércoles, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Bahía de Banderas.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 42%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 11%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que rondan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos lo ganan 1-0 con gol de Correa

El líder de la MLS recibe en su primera semifinal internacional a un conjunto regio decidido a llegar con ventaja al Volcán Universitario

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos lo ganan 1-0 con gol de Correa

Este es el sueldo que deja Ariadna Montiel y que tendrá Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría del Bienestar

La presidenta Sheinbaum anunció nuevos cambios en su gabinete

Este es el sueldo que deja Ariadna Montiel y que tendrá Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría del Bienestar

Es un hecho, continuarán obras por el Tren Felipe Ángeles en la terminal Buenavista

La modernización reforzará la integración nacional en transporte de pasajeros y ampliará las opciones de traslado para comunidades metropolitanas

Es un hecho, continuarán obras por el Tren Felipe Ángeles en la terminal Buenavista

Estudio revela la verdadera característica que debe tener el café para que realmente ayude a prevenir la demencia

Un experto explica por qué la variedad del grano y su proceso marcan la diferencia en la protección de la memoria

Estudio revela la verdadera característica que debe tener el café para que realmente ayude a prevenir la demencia

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 28 de abril: lluvias con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 28 de abril: lluvias con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

“El Viceroy” continúa negociando acuerdo de culpabilidad en EEUU, le dan fecha para nueva audiencia

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

ENTRETENIMIENTO

A 21 años sin Mariana Levy, ‘El Pirru’ revela nuevos detalles del incidente que le costó la vida: “Nos van a matar”

A 21 años sin Mariana Levy, ‘El Pirru’ revela nuevos detalles del incidente que le costó la vida: “Nos van a matar”

Karol G en CDMX: hasta 35 mil pesos, esto cuestan los boletos y paquetes para ver a ‘La Bichota’ en su ‘TropiTour’

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Mujer se viraliza por imprimir el mapa de Metro CDMX en una libreta

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

DEPORTES

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos lo ganan 1-0 con gol de Correa

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos lo ganan 1-0 con gol de Correa

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol