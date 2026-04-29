Adolescente de 14 años atacó a dos compañeras con un cuchillo en Durango, una de ellas no quiso ser su novia

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 14 años permanece bajo internamiento preventivo especializado después de ser vinculado a proceso penal por las graves lesiones que causó a dos compañeras a las afueras de una secundaria en el ejido Benito Juárez, municipio de Durango. El móvil del ataque: una de ellas no quiso ser su novia, de acuerdo con los testimonios de medios locales.

El juez de control determinó esta medida cautelar debido a la gravedad del ataque, mientras se desarrolla el proceso legal para establecer su responsabilidad y definir una posible sanción.

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El juez ordena internamiento especializado tras ataque con arma blanca a dos estudiantes

El proceso penal se sustenta en el hecho ocurrido el 17 de abril. Ese día, vecinos y familiares vivieron momentos de pánico cuando el adolescente atacó con un objeto punzocortante a dos menores en la calle José María Iglesias, cerca del plantel educativo. Se reporta que el joven realizó la primera agresión por la espalda a una alumna de 14 años, hiriéndola en el rostro, cuello y manos. Minutos después, persiguió a una segunda víctima, de 15 años, a quien apuñaló en la espalda y el cráneo.

Ataque callejón crimen policial agresión violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención de elementos de seguridad y de la Policía Investigadora de Delitos ocurrió tras una llamada de emergencia al 911. Al arribar al sitio, localizaron a dos adolescentes lesionadas, mientras vecinos intentaban brindar primeros auxilios, y al presunto agresor aún en las inmediaciones.

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Las autoridades lograron la detención en flagrancia del joven, quien también es estudiante del mismo nivel educativo. Los elementos de la Policía Municipal lo aseguraron cuando intentaba escapar del lugar.

Testimonios exponen la gravedad del ataque y la rápida respuesta médica

Identificada como Jaquelline, una de las víctimas de 15 años, fue herida en el exterior de su domicilio. Su madre relató que el atacante, compañero de la secundaria, le provocó varias heridas en la espalda, cabeza y rostro. La menor fue trasladada de inmediato a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y permanece hospitalizada bajo atención médica especializada.

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El acoso digital o cyberbullying afecta la salud mental de jóvenes, generando impacto emocional y riesgos en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra adolescente, Andrea Jimena, de 14 años, detalló que ambas iban caminando tras salir de clases cuando el agresor se les acercó. Andrea recibió lesiones punzocortantes en cuello, manos y rostro, pero logró huir y pedir ayuda a un adulto que transitaba por la zona. Este apoyo fue clave para que pudiera recibir atención oportuna, evitando que el hecho tuviera consecuencias aún más graves.

Ambas víctimas fueron ingresadas a hospitales de la capital duranguense, donde médicos confirmaron que su estado requería cuidados especiales, aunque recibieron atención adecuada tras el hecho.

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Avances en la investigación y funcionamiento del CERTMI en Durango

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó pruebas suficientes. El juez de control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones calificadas. Como medida cautelar, el adolescente quedó sujeto a internamiento preventivo en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI), que es la institución dedicada a la atención de menores acusados por delitos graves en México.

La orden judicial establece un periodo de 45 días para la investigación complementaria. En ese tiempo, la Fiscalía y la defensa deberán aportar pruebas adicionales, antes de que se dicte una sentencia definitiva.

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El caso desató preocupación entre la comunidad educativa y las familias del ejido Benito Juárez. El hecho reactiva el debate sobre la seguridad escolar y las condiciones emocionales de los adolescentes, temas que han ganado relevancia en la región y a nivel estatal.

Qué hace el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores

El CERTMI cumple la función de ejecutar medidas cautelares y sanciones cuando un menor de 12 a 18 años comete un delito grave. No tiene fines meramente punitivos y, a diferencia de las cárceles para adultos, su propósito es la reinserción social y familiar del adolescente.

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En este centro, los menores no conviven con adultos en ningún momento. Durante su estancia, están obligados a continuar con su educación formal, ya sea primaria, secundaria o preparatoria, dentro de las instalaciones.

El CERTMI también brinda programas de capacitación laboral. Los internos pueden aprender oficios como carpintería, panadería y computación, buscando que adquieran herramientas para su integración laboral al obtener su libertad.

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Además, se prioriza el tratamiento psicológico individual y grupal. Muchos adolescentes que ingresan a este sistema provienen de entornos con antecedentes de violencia o consumo de sustancias. Por esa razón, el centro enfatiza en el control de impulsos y el manejo de la ira, especialmente relevante en casos de agresión física como el presente. También se involucra a la familia en el proceso de tratamiento, para asegurar un entorno seguro al quedar en libertad.

Este modelo responde al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente en Durango y en todo México, alineado con la protección de los derechos fundamentales de los menores en conflicto con la ley.

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El caso reactiva discusión sobre seguridad escolar y salud mental en adolescentes

Los hechos violentos ocurridos a las afueras del plantel de Benito Juárez provocaron inquietud entre padres, autoridades y vecinos. El ataque pone de manifiesto los riesgos que existen en el entorno escolar y la necesidad de evaluar la salud mental de los estudiantes, en especial en comunidades donde la convivencia diaria se desarrolla dentro de espacios limitados y con pocos recursos para atender crisis emocionales.

La investigación judicial continúa, mientras la comunidad educativa refuerza los llamados a establecer protocolos de seguridad más estrictos y promover el acceso a servicios de atención psicológica en secundarias del municipio de Durango.

Adolescente de 14 años enfrenta proceso penal e internamiento especializado tras apuñalar a dos compañeras en Durango.

Las víctimas, de 14 y 15 años, reciben atención médica por heridas graves; el CERTMI interviene en el proceso de reinserción.

El caso reaviva la preocupación sobre seguridad escolar y salud mental adolescente en el municipio de Durango.