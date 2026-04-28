México

Metrobús hoy 28 de abril: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Guardar
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

PUBLICIDAD

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 2

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 3

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Cuauhtémoc

Línea 4

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Línea 7 del Metrobús circulando sobre Avenida Reforma. (Twitter/@LaSEMOVI)
Línea 7 del Metrobús circulando sobre Avenida Reforma. (Twitter/@LaSEMOVI)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mexicanos siguen expuestos a ácidos grasos pese a reforma de salud, acusan expertos: qué alimentos superan el límite legal

La organización Salud Justa indicó que los ácidos grasos trans causan cerca de 13 mil muertes anuales en México

Mexicanos siguen expuestos a ácidos grasos pese a reforma de salud, acusan expertos: qué alimentos superan el límite legal

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

El partido se disputará en el Estadio Metropolitano, con ambos equipos buscando tomar ventaja en la serie rumbo a la final

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

Retiro de efectivo sin tarjeta: la nueva tecnología en bancos que no requiere cajeros automáticos

Así funciona el nuevo retiro sin contacto en cajeros de México, una opción que gana popularidad cadía más en el país

Retiro de efectivo sin tarjeta: la nueva tecnología en bancos que no requiere cajeros automáticos 

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Línea A del STC con retrasos de 20 minutos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Línea A del STC con retrasos de 20 minutos

Cálculos renales: cuántas tazas de café al día pueden aumentar la eliminación de calcio a través de la orina

Su impacto sobre el sistema urinario y la salud renal es motivo de debate

Cálculos renales: cuántas tazas de café al día pueden aumentar la eliminación de calcio a través de la orina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

“El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” lavó dinero para el CJNG, compró aviones, barcos y hasta tequileras

Despliegan 4 mil elementos en Nayarit y 25 mil más en el país por captura de “El Jardinero” del CJNG

“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG con la toma de armas tras abatimiento de “El Mencho”

Cuentas de “El Jardinero” y personas cercanas fueron bloqueadas por las autoridades tras detención del exjefe regional del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Muere Martín Guzmán, camarógrafo de N+, tras accidente automovilístico en Miami

Gala Montes respalda a su hermana tras señalamientos de su madre sobre presunta prostitución

Emily, hija del “Canelo” Álvarez, confirma ruptura con Jaziel Avilez: “Estoy siendo la mujer que quiero ser”

El emotivo mensaje con el que Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

“Estamos en casa, somos favoritos”: Gilberto Mora pone a México como campeón del Mundial 2026

Lluvias amenazan los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, advierte Conagua

Alarcón reacciona a la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “No hay grandes diferencias ni injusticias”

Cruz Azul vs Rayadas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil