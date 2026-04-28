Retiro de efectivo sin tarjeta: la nueva tecnología en bancos que no requiere cajeros automáticos 

Un hombre intenta usar un cajero automático que muestra un mensaje de 'Usuario no encontrado', reflejando un problema común en la interacción con tecnología bancaria en una sucursal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clientes de BBVA y Banamex en México pueden retirar efectivo sin usar la tarjeta bancaria, gracias a la incorporación de la tecnología NFC en los cajeros automáticos. El acceso a esta función responde a la creciente demanda de más seguridad y flexibilidad para disponer de dinero en todo momento, informa la Condusef.

La llegada de la tecnología llamada Near Field Communication a los cajeros automáticos de BBVA y Banamex significa un cambio en las operaciones bancarias de los usuarios en México. Esta innovación ya se encuentra activa en una parte de la red de estos bancos.

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El funcionamiento de NFC se basa en la inducción electromagnética. Cuando dos dispositivos con NFC se acercan, uno emite un campo electromagnético y el otro lo recibe, intercambiando información a una distancia de hasta 15 centímetros. La tecnología puede transmitir datos a velocidades que llegan hasta 848 Kbit/s y se conecta en apenas 200 microsegundos.

FOTO DE ARCHIVO. Personas usan cajeros automáticos, durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán. 10 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO

Los cajeros automáticos operan bajo dos variantes: modo activo, donde ambos dispositivos generan señal, y modo pasivo, donde el cajero crea el campo y el celular solo modula la información. Para realizar retiros, el usuario acerca el teléfono móvil configurado con la tarjeta digital al cajero, y se autentica mediante un código de seguridad o métodos de doble autenticación. La característica principal es que el cliente nunca introduce su tarjeta física y, en muchos casos, tampoco toca el teclado numérico del cajero.

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Banco por banco, el proceso puede variar en detalles, pero en general se requiere: tener la tarjeta cargada en la app móvil, activar la opción “retiro sin tarjeta” desde la aplicación, y obtener un código de seguridad que se introduce en el cajero. Algunas entidades habilitan este servicio también vía Samsung Pay, Google Pay o Apple Pay.

Envío de dinero a terceros sin tarjeta ni cuenta en la misma entidad

Los cajeros compatibles permiten retirar dinero que otra persona ha enviado desde su aplicación bancaria, sin que el destinatario deba ser cliente del mismo banco. El remitente selecciona la cantidad y el número de teléfono del receptor. El sistema envía un SMS con la clave y los cajeros disponibles para el retiro.

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El receptor solo necesita acudir a un cajero adscrito, ingresar la clave recibida y retirar el efectivo. Esta opción elimina la necesidad de compartir tarjetas o acudir a sucursales para entregar dinero en efectivo.

Este servicio suele ser gratuito para el destinatario. No obstante, algunas entidades pueden cobrar una comisión al remitente, que generalmente equivale al costo de usar un cajero que no pertenece a su banco.

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La seguridad del retiro sin tarjeta se refuerza con códigos de uso único y procesos de doble autenticación, informa la Condusef. Esta tecnología ayuda a prevenir fraudes, protegiendo los datos sensibles del usuario al evitar el uso y la exposición de la tarjeta física.

Una persona utiliza un cajero automático en una calle urbana, realizando una transacción financiera en un entorno cotidiano. La imagen resalta la importancia de los servicios bancarios electrónicos para el acceso rápido y seguro al dinero en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cajeros automáticos en México ofrecen más servicios con mejores controles de seguridad

El cajero automático es una máquina que permite principalmente retirar dinero en efectivo con una tarjeta bancaria y el código personal (PIN). Además, permite consultar saldos, hacer transferencias, pagar servicios e incluso contratar productos bancarios desde la terminal.

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En México existen cajeros Cash, ubicados fuera de las sucursales, solo habilitados para retiros, y cajeros Full dentro de los bancos, que realizan operaciones como depósitos, transferencias, pago de recibos, consulta de movimientos y cambios de contraseña.

El proceso tradicional requiere insertar la tarjeta, seleccionar el tipo de transacción y teclear el PIN antes de extraer el dinero. En la nueva modalidad sin tarjeta, este procedimiento se sustituye por el uso de la app bancaria y la clave temporal o la validación de la transacción mediante el teléfono móvil.

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El tiempo de operación es breve, y los cajeros se diseñan como auténticas cajas fuertes con programas de monitoreo que buscan detectar manipulaciones. La Condusef recomienda a los clientes observar cualquier anomalía en el dispositivo antes de iniciar la operación para evitar fraudes.

El avance de la tecnología NFC y los servicios sin contacto apunta a una tendencia en la que el retiro de efectivo ya no depende exclusivamente de la tarjeta bancaria, sino que se puede realizar con el celular o a través de envíos digitales respaldados por códigos de seguridad.

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