Mexicanos siguen expuestos a ácidos grasos pese a reforma de salud, acusan expertos: qué alimentos superan el límite legal

Las grasas trans persisten en los productos de alto consumo en México pese a la regulación vigente, advierte el más reciente monitoreo independiente realizado por la organización Salud Justa.

En un comunicado, la organización indicó que el análisis detectó que varios alimentos ampliamente consumidos superan el límite legal de ácidos grasos trans de producción industrial, lo que expone a la población a riesgos graves de salud.

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El estudio, presentado por investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública, revela que productos como la manteca vegetal Inca presentan un 6.03% de grasas trans.

Los frijoles refritos Isadora reportan 3.04%, a pesar de que en el empaque se declara “cero”. Mientras que el aceite vegetal 123 registra 2.06% y los Doritos Nachos alcanzan 2.03%.

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En alimentos preparados, la hamburguesa Whopper con queso de una cadena internacional supera el 2.09% en promedio, con muestras de Hermosillo que llegan hasta 3.32%.

“La reforma al artículo 216 bis de la Ley General de Salud es un logro vital, pues los ácidos grasos trans causan cerca de 13 mil muertes anuales en México.

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“El reto actual es asegurar su debida implementación y vigilancia para reducir significativamente los infartos, aspirando a obtener el reconocimiento de la OMS por proteger la salud de las y los mexicanos”, señala Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.

Productos incumplen límites legales y etiquetado

Las investigadoras Isabel Grijalva, Amparo Nieblas y Claudia Ivonne Ramírez Silva, responsables del monitoreo, advierten que existen discrepancias entre lo que las empresas declaran y el contenido real de los alimentos.

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“La persistencia de estos niveles de AGT en productos ampliamente distribuidos representa un riesgo continuo para la salud pública de los mexicanos”, sostiene la doctora Ramírez Silva.

El monitoreo identifica inconsistencias en el etiquetado nutrimental. Algunos productos como las salchichas de pavo FUD y los frijoles Isadora informan contenido cero de grasas trans, aunque en laboratorio superan el umbral legal.

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Además, alimentos que por su contenido energético proveniente de grasas trans deberían portar el sello “EXCESO GRASAS TRANS” —como la manteca Inca, margarina Primavera sin sal, frijoles Isadora y aceite vegetal 123— no lo exhiben en su empaque.

Expertos urgen vigilancia efectiva y sanciones

A diferencia de la primera etapa, este segundo monitoreo permite identificar tendencias y confirma que la industria aún no logra la reformulación total de sus productos.

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Las organizaciones civiles y especialistas proponen fortalecer la vigilancia sanitaria con monitoreos sistemáticos y muestreos aleatorios por parte de las autoridades, así como establecer sanciones ante discrepancias entre el etiquetado y el análisis de laboratorio.

Recomiendan también acelerar la eliminación total de ácidos grasos trans industriales y mejorar la infraestructura técnica de los laboratorios encargados de la verificación sanitaria.

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El informe subraya que, mientras existan estas inconsistencias y omisiones, las personas consumidoras en México no cuentan con información suficiente para tomar decisiones de compra saludables y seguras.