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Instituto Electoral de Oaxaca llama a crear partidos políticos indígenas, INMPI rechaza esta acción y la considera un retroceso

Resaltaron que las comunidades originarias cuentan con sus propios mecanismos de representación, por lo que no pueden ser englobados solo en estructuras partidistas

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“Nuestra representación política no puede ser limitada, condicionada ni subordinada a estructuras partidistas”, señaló el Instituto. EFE/Carlos López
“Nuestra representación política no puede ser limitada, condicionada ni subordinada a estructuras partidistas”, señaló el Instituto. EFE/Carlos López

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas expresó su rechazo a la creación o reconocimiento de partidos políticos locales con la categoría jurídica de “indígena” en el estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, dirigido al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y de los órganos electorales del estado, el Consejo señaló que este tipo de figuras no garantizan una representación política efectiva y directa para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

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Este posicionamiento se da luego de que el IEEPCO iniciara Foros Regionales para la consulta dirigida a pueblos indígenas y afromexicanos para analizar la pertinencia y, en su caso, establecer los lineamientos para el reconocimiento indígena de un partido político local.

En estos foros previstos para realizarse en diferentes zonas del estado, han participado más de 100 personas provenientes de 46 pueblos mixtecos, cuicatecos, náhuatl y mazatecos, de acuerdo al propio IEEPCO.

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INPI rechaza este mecanismo como representación de pueblos originarios

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del que depende el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, argumentó a través de un comunicado que la participación y representación política constituyen derechos fundamentales de carácter colectivo, que deben ejercerse sin intermediarios y no pueden estar condicionados a estructuras partidistas. Por ello rechazó que se busque la creación de partidos políticos “indígenas”.

“Nuestra representación política no puede ser limitada, condicionada ni subordinada a estructuras partidistas”, señaló, destacando el derecho a la autonomía y libre determinación reconocidos en el marco constitucional y en tratados internacionales.

El pronunciamiento surge ante la consulta iniciada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para determinar la pertinencia de reconocer partidos políticos con carácter indígena. Al respecto, el Consejo manifestó: “El proceso de Consulta Indígena que se realiza en el Estado de Oaxaca no puede restringir o reducir el derecho de nuestros pueblos y comunidades a una representación política efectiva y sin intermediarios”.

El IEEPCO iniciara Foros Regionales para la consulta dirigida a pueblos indígenas y afromexicanos para analizar el reconocimiento indígena de un partido político local
El IEEPCO iniciara Foros Regionales para la consulta dirigida a pueblos indígenas y afromexicanos para analizar el reconocimiento indígena de un partido político local (IEEPCO)

Podría ser una regresión a los derechos políticos de las comunidades

La organización advirtió que cualquier intento de canalizar o condicionar la representación política indígena a través de partidos implica una regresión en los estándares de protección de sus derechos.

Oaxaca cuenta con 418 de sus 570 municipios regidos por sistemas normativos internos, donde la Asamblea General Comunitaria es la máxima autoridad de decisión, lo que materializa el derecho a la libre determinación. Además, el marco estatal reconoce mecanismos como las candidaturas independientes indígenas, que permiten la postulación directa de personas indígenas a cargos públicos sin la intermediación de partidos.

El Consejo recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la participación política indígena no debe condicionarse a la afiliación a partidos.

El pronunciamiento también se refirió a una disposición local que permite a partidos políticos con “reconocimiento indígena” acceder a diputaciones por representación proporcional con un umbral menor, pero señalaron que esta medida debe ser armonizada con la nueva Constitución federal y no puede subsumir los derechos colectivos bajo lógicas partidistas.

Finalmente, el Consejo llamó a las autoridades electorales y al Congreso de Oaxaca a realizar una armonización integral que respete los estándares constitucionales y convencionales, y a garantizar mecanismos propios de autogobierno y participación política directa, sin intermediación de partidos. “El ejercicio de la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos no puede delegarse a partidos políticos; se debe ejercer directamente”, concluyeron.

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