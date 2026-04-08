Lluvias en CDMX provocan ‘fuente de agua’ en Iztapalapa CDMX: así la vivieron habitantes

La lluvia dejó importantes inundaciones en Iztapalapa. Foto: Video de redes sociales.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México dejaron diversas afectaciones en la capital del país y una de las zonas y alcaldías más afectadas fue Iztapalapa.

El oriente de la capital del país presentó encharcamientos, inundaciones y demás por las precipitaciones reportadas la tarde y noche de este martes 7 de marzo.

Debido a la acumulación de la lluvia, en la alcaldía Iztapalapa se formó una fuente de agua que brotaba de una coladera.

Lo anterior debido a que se registró una intensa caída de lluvia, lo que originó los encharcamientos y el lleno total de las coladeras.

La Ciudad de México emitió un aviso especial por lluvias con actividad eléctrica durante cinco días. Crédito: Cuartoscuro.

En redes sociales, circuló un video donde se observa la fuente de agua originada por las fuertes lluvias de esta tarde de martes 7 de abril.

Los hechos ocurrieron en un tramo de la Calzada Ermita Iztapalapa, cerca de uno de los accesos al Trolebús Elevado.

En el material difundido en redes se observa a personas intentando cruzar, pero debido a los encharcamientos se les hace imposible.

Inundaciones y encharcamientos en Iztapalapa por fuertes lluvias este martes 7 de abril. Video: Redes sociales.

Activan alerta amarilla en la CDMX por fuertes lluvias hoy martes 7 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una alerta amarilla debido a las intensas lluvias que se esperan la tarde y noche de este martes 7 de abril.

La dependencia capitalina informó sobre esta medida mediante un comunicado oficial publicado el martes 7 de abril en sus plataformas digitales.

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la ciudadanía extremar precauciones si necesitan desplazarse a otras alcaldías o residen en alguna de ellas.

Las 16 alcaldías de la capital estarán bajo alerta amarilla por las lluvias, las cuales podrían venir acompañadas de granizo en distintos puntos.

Activan alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por fuertes lluvias este martes 7 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Protección Civil advirtió a los habitantes de la Ciudad de México sobre los riesgos que representan las lluvias fuertes con granizo previstas para este martes 7 de abril:

Riesgos posibles:

Lluvias intensas capaces de causar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

Posible caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones de Protección Civil de CDMX por lluvias este martes 7 de abril

Además de advertir sobre los riesgos, la Secretaría de Gestión Integral compartió una serie de sugerencias para la ciudadanía ante las lluvias que se esperan este martes 7 de abril.

Sugerencias para la población:

Limpia las coladeras tanto dentro como fuera de tu vivienda.

Mantén puertas y ventanas cerradas.

Evita atravesar calles o avenidas donde haya corrientes de agua .

Si necesitas salir, lleva contigo un paraguas o impermeable.

Recomendaciones por fuertes lluvias en la CDMX. Foto: Jorge Contreras/Infobae México.

Ante esto, es importante estar al pendiente de los canales oficiales y redes sociales de Protección Civil de la Ciudad de México por las lluvias registradas en los siguientes días en diversos puntos de la capital del país.