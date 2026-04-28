Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué tramites se pueden hacer en este momento y cuáles son los documentos necesarios

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos iniciativas sociales impulsadas por el gobierno de México que se encargan de beneficiar a estudiantes de escuelas públicas con un apoyo económico bimestral.

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos iniciativas sociales impulsadas por el gobierno de México que se encargan de beneficiar a estudiantes de escuelas públicas con un apoyo económico bimestral.

La Beca Rita Cetina comenzó su aplicación con alumnos de secundaria, pero en el ciclo escolar actual sumará a niñas y niños de primaria y, en etapas posteriores, prevé abarcar también el nivel preescolar. Por su parte, la Beca Benito Juárez está destinada a jóvenes que cursan el nivel medio superior en escuelas públicas.

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El propósito principal de estas iniciativas consiste en disminuir el abandono escolar y ofrecer a los estudiantes un apoyo económico para que logren continuar y finalizar sus estudios.

¿Qué tramites se pueden hacer de la Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Dentro de los tramites disponibles para las becas Rita Cetina y Benito Juárez, se encuentran la reposición de tarjeta, cambio de tutor, baja del integrante, cambio de ubicación de tarjeta, reposición de contrato bancario o renuncia voluntaria del programa.

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La documentación requerida debe presentarse en original y copia, incluyendo la identificación oficial. Se puede localizar la oficina de atención más próxima consultando el sitio web oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion y así gestionar el trámite correspondiente.

Reposición de tarjeta

Cambio de tutor

Baja de integrante

Reposición de contrato bancario

Cambio de ubicación de tarjeta

Renuncia voluntaria al programa

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Próximo pagos de las becas

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los apoyos, se espera que el próximo periodo de pagos de las becas sea en junio. Cabe recordar la última distribución de los recursos se llevó a cabo durante abril de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

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Además, durante julio y agosto no habrá depósitos a los beneficiarios por ser periodo vacacional, y así lo establecen las reglas de operación del programa.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Impacto social de las iniciativas

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

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Por su parte, al cierre del año pasado, cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Además, del 1 al 15 de octubre de 2025 se realizó el más reciente periodo de registro de estudiantes para que el programa siga ampliando su cobertura.