Reclusos crean productos alusivos al Mundial 2026 en CDMX: desde futbolitos, cuadros y hasta muñecos

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC, a través de la marca institucional Hazme Valer, pone a la venta la colección “Goles de Libertad”, para celebrar el Mundial de Futbol 2026 Foto: SSC_CDMX

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario impulsa la venta de la colección “Goles de Libertad”, una línea de productos conmemorativos creados por personas privadas de la libertad en la Ciudad de México. La colección está disponible desde el 5 de mayo en tres puntos de venta dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, con precios que van de 35 pesos a 4.200 pesos por pieza, como parte de un programa de reinserción social ligado al próximo Mundial de Futbol 2026.

Los productos disponibles incluyen una poleana mundialista manufacturada en madera y recubierta con resina epóxica, cuadros al óleo inspirados en la justa internacional, hieleras talladas y grabadas en láser, termos, vasos, llaveros, futbolitos y plumas. Cada artículo refleja las habilidades técnicas y artísticas de sus creadores, quienes participaron en talleres desarrollados en los reclusorios de la capital.

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La colección, presentada bajo el nombre “Goles de Libertad”, pone énfasis en plasmar la creatividad y motivación de las personas privadas de la libertad, quienes encuentran en estos proyectos una vía de autoempleo y expresión artística frente a la relevancia internacional que representa el Mundial de Futbol para México. Hazme Valer, programa institucional de la subsecretaría, encabeza este esquema de trabajo.

El rango de precios es amplio, comenzando en 35 pesos para objetos pequeños y alcanzando los 4.200 pesos para piezas destacadas, como la poleana decorativa del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. La gama abarca también artículos elaborados en técnicas mixtas como pasta francesa, grabado y corte láser.

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Reclusos crean productos para venta del Mundial y ganar algo de dinero para darle a sus familias Foto: SSC_CDMX

La disponibilidad de la colección abarca tres sedes:

La sede principal corresponde al Museo de la Policía, en calle Victoria número 82, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; también se ofertan en calzada San Antonio Abad número 130, colonia Tránsito, y en la Sala de Prensa de la SSC, calle Liverpool #136, colonia Juárez, en el mismo territorio.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que las actividades productivas al interior de los centros penitenciarios tienen por objetivo fortalecer la reinserción social mediante capacitación laboral, formación educativa y desarrollo de habilidades técnicas y deportivas, conforme a los ejes rectores mandatados por el artículo 18 constitucional.

En la manufactura de los productos, personas privadas de la libertad integran diferentes materiales y estilos, implicando trabajo manual y técnicas contemporáneas. Dentro de los centros, los talleres funcionan como espacios formativos para preparar a los internos con competencias útiles para su vida futura en libertad.

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La oferta incluye artículos utilitarios y piezas decorativas únicas, como hieleras con grabado personalizado, pintados al óleo con temáticas futbolísticas y futbolitos artesanales. La colección busca atraer tanto a aficionados del futbol como a la población interesada en productos de diseño socialmente responsable.

Las ventas operan en horario de 10:00 a 16:00 horas, facilitando la adquisición de artículos que, además de conmemorar la próxima Copa del Mundo, inciden directamente en la promoción de la dignidad y autonomía de quienes, desde el sistema penitenciario, aspiran a una reintegración social efectiva.

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La SSC subraya que cada compra contribuye a la generación de oportunidades laborales y educativas para internos de centros de reclusión, fortaleciendo un esquema de inclusión productiva que articula formación y creatividad.

Con la cercanía del Mundial de Futbol 2026, la iniciativa se integra a los proyectos institucionales que celebran la designación de México como sede del evento deportivo internacional, resaltando la participación social de un sector históricamente marginado.

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• Los productos fueron creados por personas privadas de la libertad en reclusorios de la Ciudad de México como parte de un programa de reinserción social laboral y artística.• La colección “Goles de Libertad” está disponible en tres sedes de la alcaldía Cuauhtémoc desde el 5 de mayo, con precios que van de 35 a 4.200 pesos.• Las piezas incluyen artículos utilitarios y decorativos alusivos al Mundial de Futbol 2026, fabricados bajo la marca Hazme Valer de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.