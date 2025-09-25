Gobierno de México implementa “México te abraza”, asistencia inmediata por WhatsApp para migrantes repatriados

'México te abraza' es la nueva herramienta con la que el Gobierno de México atenderá a los repatriados. Foto: Captura de pantalla (X/@AgenciaGobMX).

El Gobierno de México, por medio de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en conjunto con la Secretaría de Gobernación, ha puesto en marcha la línea de WhatsApp denominada “México te abraza”, orientada a asistir de manera inmediata a nacionales que regresan al país tras residir en Estados Unidos.

Esta herramienta digital busca brindar atención directa y confiable a personas que atraviesan una situación de retorno, con el fin de ofrecer una alternativa tecnológica de acompañamiento y asesoría.

El proceso para acceder al servicio es ágil y sencillo. Se debe guardar el número +52 1 55 22302128 en la agenda telefónica y, una vez realizado este paso, basta enviar la palabra “Hola” para recibir un primer mensaje.

Este mensaje da la bienvenida y presenta un menú con diferentes opciones de ayuda disponibles durante todo el día, todos los días de la semana. Entre las alternativas, el usuario puede solicitar directamente el apoyo de un asesor en tiempo real o pedir que se lo comunique a la línea telefónica 079 para asistencia adicional.

El Gobierno de México ha implementado distintas iniciativas para 'México te abraza'. Crédito: Captura de Pantalla / Presidencia de la República

Las opciones integradas en la plataforma incluyen la posibilidad de presentar quejas sobre el trato recibido en los servicios consulares, localizar centros de atención en los seis estados de la frontera norte, consultar programas de ayuda implementados por diversas dependencias, obtener detalles sobre trámites y documentación requerida, así como acceder a mayor información sobre los alcances y servicios incluidos en el programa “México te abraza”.

De este modo, la línea facilita la orientación y la protección consular de forma rápida y accesible en momentos de vulnerabilidad.

WhatsApp será la herramienta de chatbot con la que se atenderá a los repatriados. (Crédito: X/@AgenciaGobMX)

¿Cuál será la función principal de este chatbot?

La función principal de la herramienta es resolver dudas urgentes, conectar a los usuarios con especialistas si la situación lo amerita y orientar sobre los derechos que les corresponden a quienes regresan al país.

Permite además contactar familiares, conocer los caminos para recibir asistencia a distancia y tener toda la información relevante para el proceso de retorno.

El servicio fue diseñado para que la comunicación en WhatsApp sea sencilla, inmediata y permita canalizar a cada persona con el personal idóneo cuando se identifique una situación que requiera apoyo personalizado.

“México te abraza” contempla la atención desde el momento del cruce fronterizo, el acceso a centros de apoyo en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como la reintegración a la vida social y económica, mediante servicios y programas de bienestar, empleo y atención médica.

El compromiso de este canal es acompañar y proteger a cada repatriado desde su llegada a territorio nacional, en coordinación con dependencias y autoridades de los tres órdenes de gobierno.