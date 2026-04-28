México

Feministas exigen en el Congreso de la CDMX que el aborto salga del Código Penal, buscan considerarlo servicio de salud

Al grito de “¡Dale, dale, dale! ¡Dale hasta el final! ¡Que salga el aborto del Código Penal!“, golpearon una piñata simulando la salida del aborto

Guardar
Con esto, las mujeres buscan que el aborto, despenalizado en la Ciudad de México antes de las 12 semanas desde 2007
Con esto, las mujeres buscan que el aborto, despenalizado en la Ciudad de México antes de las 12 semanas desde 2007 (Cuartoscuro)

La colectiva Marea Verde realizó una protesta frente al Congreso de la Ciudad de México para exigir que el aborto sea eliminado del Código Penal y que sea despenalizado de manera total en la capital.

Mujeres pertenecientes a este colectivo, entregaron el pliego petitorio recibido por el diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Frente a las puertas del Congreso y después de una manifestación de las mujeres activistas, el diputado del PVEM recibió el documento en el que se solicita que el aborto salga del Código Penal y sea considerado un servicio de salud en la capital.

“Yo creo, con todo respeto, que toda iniciativa de modificación a algo que tenemos como ley es obligado a discutirlo”, comentó el legislador frente a las mujeres pertenecientes a la colectiva.

PUBLICIDAD

“Tienen ustedes que tener la garantía que en el Congreso se abra el debate, que se vote conforme a la disposición y voluntad de cada legislador", puntualizó.

Asimismo, se comprometió a entregar a Javier Ramos y a los coordinadores de la Junta de Coordinación Política el documento para que pueda ser discutido de manera correcta en el Congreso.

“Lo más importante es que plasmen su voto y que hagan sentir que el ciudadano es escuchado pero sobre todo atendido”, manifestó.

Convierten el Código Penal en una piñata

Con una piñata en forma de Código Penal y de manera muy creativa, las integrantes de Marea Verde Mx realizaron una protesta para exigir la salida del aborto como delito.

Al grito de “¡Dale, dale, dale! ¡Dale hasta el final! ¡Que salga el aborto del Código Penal!“, las mujeres con el símbolo del paliacate verde, golpeaban la piñata simulando la salida de lo que todavía en al menos 24 estados es penado y sancionado.

“Hacemos un llamado público a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México para que atiendan este pendiente histórico y concreten la reforma necesaria para eliminar el aborto del Código Penal en congruencia con los avances en derecho reproductivos y los estándares constitucionales”, fueron las palabras del colectivo Marea Verde Mx al entregar el pliego petitorio.

Con esto, las mujeres buscan que el aborto, despenalizado en la Ciudad de México antes de las 12 semanas desde 2007, deje de ser visto como un delito y pase a ser considerado como un derecho a la salud en general para todas las mujeres y personas gestantes.

Temas Relacionados

CDMXabortofeminismomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 28 de abril: posible formación de torbellinos en Coahuila

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 28 de abril: posible formación de torbellinos en Coahuila

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de abril

Bad Gyal trae su “Más Cara World Tour” a México: fechas, sedes, venta y preventa

La cantante española tiene agendados tres conciertos en nuestro país

Bad Gyal trae su “Más Cara World Tour” a México: fechas, sedes, venta y preventa

Cámara de Diputados declara constitucional reforma para expedir la ley general sobre feminicidio tras aval de 27 congresos

La iniciativa impulsada por Sheinbaum reforma al artículo 73 de la Constitución

Cámara de Diputados declara constitucional reforma para expedir la ley general sobre feminicidio tras aval de 27 congresos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Retraso en varias líneas del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Retraso en varias líneas del MB
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro agentes de la CIA y un narcolaboratorio: así fue el operativo en Chihuahua que destapó colaboración con EEUU, según FGE

Cuatro agentes de la CIA y un narcolaboratorio: así fue el operativo en Chihuahua que destapó colaboración con EEUU, según FGE

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

“El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” lavó dinero para el CJNG, compró aviones, barcos y hasta tequileras

Despliegan 4 mil elementos en Nayarit y 25 mil más en el país por captura de “El Jardinero” del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Bad Gyal trae su “Más Cara World Tour” a México: fechas, sedes, venta y preventa

Bad Gyal trae su “Más Cara World Tour” a México: fechas, sedes, venta y preventa

Galilea Montijo sorprende a su novio con romántica celebración de cumpleaños

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Muere Martín Guzmán, camarógrafo de N+, tras accidente automovilístico en Miami

Gala Montes respalda a su hermana tras señalamientos de su madre sobre presunta prostitución

DEPORTES

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

Chivas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

“Estamos en casa, somos favoritos”: Gilberto Mora pone a México como campeón del Mundial 2026

Lluvias amenazan los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, advierte Conagua