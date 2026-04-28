Feministas exigen en el Congreso de la CDMX que el aborto salga del Código Penal, buscan considerarlo servicio de salud

Con esto, las mujeres buscan que el aborto, despenalizado en la Ciudad de México antes de las 12 semanas desde 2007 (Cuartoscuro)

La colectiva Marea Verde realizó una protesta frente al Congreso de la Ciudad de México para exigir que el aborto sea eliminado del Código Penal y que sea despenalizado de manera total en la capital.

Mujeres pertenecientes a este colectivo, entregaron el pliego petitorio recibido por el diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.

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Frente a las puertas del Congreso y después de una manifestación de las mujeres activistas, el diputado del PVEM recibió el documento en el que se solicita que el aborto salga del Código Penal y sea considerado un servicio de salud en la capital.

“Yo creo, con todo respeto, que toda iniciativa de modificación a algo que tenemos como ley es obligado a discutirlo”, comentó el legislador frente a las mujeres pertenecientes a la colectiva.

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“Tienen ustedes que tener la garantía que en el Congreso se abra el debate, que se vote conforme a la disposición y voluntad de cada legislador", puntualizó.

Asimismo, se comprometió a entregar a Javier Ramos y a los coordinadores de la Junta de Coordinación Política el documento para que pueda ser discutido de manera correcta en el Congreso.

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“Lo más importante es que plasmen su voto y que hagan sentir que el ciudadano es escuchado pero sobre todo atendido”, manifestó.

Convierten el Código Penal en una piñata

Con una piñata en forma de Código Penal y de manera muy creativa, las integrantes de Marea Verde Mx realizaron una protesta para exigir la salida del aborto como delito.

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Al grito de “¡Dale, dale, dale! ¡Dale hasta el final! ¡Que salga el aborto del Código Penal!“, las mujeres con el símbolo del paliacate verde, golpeaban la piñata simulando la salida de lo que todavía en al menos 24 estados es penado y sancionado.

“Hacemos un llamado público a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México para que atiendan este pendiente histórico y concreten la reforma necesaria para eliminar el aborto del Código Penal en congruencia con los avances en derecho reproductivos y los estándares constitucionales”, fueron las palabras del colectivo Marea Verde Mx al entregar el pliego petitorio.

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Con esto, las mujeres buscan que el aborto, despenalizado en la Ciudad de México antes de las 12 semanas desde 2007, deje de ser visto como un delito y pase a ser considerado como un derecho a la salud en general para todas las mujeres y personas gestantes.