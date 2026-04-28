México

Esta es la declaración obligatoria para los trabajadores públicos, además de la del SAT

El periodo establecido para cumplir con este trámite será del primero al 31 del mes de mayo

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Una persona con expresión de preocupación, manos en la frente, mira documentos sobre un escritorio de madera con una laptop y lámpara encendida.
La declaración patrimonial y de intereses es obligatoria para todas las personas servidoras públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración de situación patrimonial y de intereses será obligatoria para todas las personas servidoras públicas durante el periodo del 1 al 31 de mayo.

Este ejercicio, de acuerdo con los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, tiene el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.

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Presentar la declaración corresponde a una obligación legal cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones graves. Los servidores públicos deberán capturar sus ingresos, egresos y bienes correspondientes al ejercicio anterior (en este caso, el 2025), utilizando el portal Declaranet con un formato prellenado.

La autoridad advierte que declarar en una plataforma equivocada —como la de la Secretaría de la Función Pública federal— puede ser considerado como omisión y equivaler a no cumplir con la obligación, lo que genera las mismas consecuencias jurídicas que no declarar.

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¿Qué es la declaración de situación patrimonial y cuál es la importancia?

Primer plano de dos pares de manos intercambiando documentos en una ventanilla de servicio, con un escritorio, sellos y un tampón de tinta roja.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 108 constitucional fundamentan la exigencia para todas las personas servidoras públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar su declaración.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México precisó que esta obligación tiene el fin de que el Órgano Interno de Control verifique la congruencia entre los ingresos y egresos declarados para prevenir y detectar posibles delitos como el enriquecimiento inexplicable o injustificado.

Además de la normativa nacional, algunos reglamentos locales como la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, regulan la presentación y revisión de las declaraciones.

Sanciones y riesgos por omitir la declaración de situación patrimonial

Una mujer estresada se sujeta la cabeza mientras mira su laptop, la cual muestra un mensaje de 'Error en el trámite' y un ícono de advertencia amarillo.
El incumplimiento en la presentación de la declaración en Declaranet puede resultar en sanciones como suspensión, destitución o inhabilitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La omisión de la declaración patrimonial y de intereses se considera una falta administrativa. Según los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, acciones como la suspensión, destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos están previstas como sanciones ante la falta de cumplimiento.

En sus redes sociales, la autoridad señaló: “El no presentar tu declaración patrimonial y de intereses en tiempo y forma sí tiene consecuencias. La Ley General de Responsabilidades Administrativas lo considera una falta administrativa. Si no cumples, puedes ser requerido y de continuar con la omisión, puedes enfrentar sanciones como suspensión, destitución, hasta la inhabilitación”.

Las autoridades estatales sugieren a las personas servidoras públicas preparar la documentación con anticipación y evitar dejar el trámite para los últimos días. El llamado es: “Declarar es rendir cuentas, es construir confianza. Declara a tiempo y con responsabilidad, cumplir es obligación.

SAT amplía su horario de atención presencial por la declaración anual

En México el SAT es el encargado de realizar las devoluciones y pagos de impuestos
El SAT extiende el horario de atención en 169 oficinas para facilitar el cumplimiento de la Declaración Anual 2025 de personas físicas. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) extiende el horario de atención presencial en 169 oficinas de todo el país desde el 22 hasta el 30 de abril para facilitar la Declaración Anual 2025 de personas físicas. La fecha límite para realizar el trámite es el 30 de abril. Omitir esta obligación puede derivar en multas acumulativas y restricciones administrativas, informó el organismo en un comunicado oficial.

Desde el 22 de abril, las oficinas del SAT operarán de lunes a viernes en un horario extendido de 9:00 a 18:00 horas. Esta medida busca cubrir la demanda de contribuyentes que requieren presentar su declaración anual de manera presencial.

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