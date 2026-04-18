México

SAT puede multar por más de 120 mil pesos por condicionar facturas: a quiénes aplica y cómo denunciar

A partir de este año, ninguna empresa, comercio o prestador de servicios puede condicionar la entrega de CFDI a la presentación de la CSF

Guardar
La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas estrictas para prevenir que empresas, comercios o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en el proceso de facturación electrónica.

La prohibición de solicitar la CSF como requisito para expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está fundamentada en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La norma señala expresamente que es una infracción condicionar la expedición de facturas a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal, independientemente del tipo o giro del establecimiento.

La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura.

Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción son significativas.

El SAT puede imponer una multa económica que va desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos por cada ocasión en que se detecte la práctica ilegal.

En caso de que el establecimiento reincida y continúe solicitando la CSF para emitir facturas, la autoridad fiscal está facultada para determinar la clausura preventiva del local, con una duración que puede oscilar entre tres y quince días, según la gravedad de la reincidencia y el historial del contribuyente o empresa involucrada.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios frente a exigencias injustificadas.

Requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa (Cortesía)
El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa (Cortesía)

De acuerdo con la normatividad vigente, el SAT señala que los únicos datos obligatorios para la emisión de un CFDI son:

  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante
  • Nombre o razón social
  • Código postal del domicilio fiscal
  • Régimen fiscal correspondiente

En ningún caso es necesario que el contribuyente presente su CSF para recibir una factura, ni tampoco para el timbrado de nómina.

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa. Sin embargo, toda esta información puede y debe ser proporcionada de manera directa y voluntaria por el solicitante, sin que se le exija exhibir ningún documento oficial adicional.

El correo electrónico es un dato opcional y su solicitud no puede considerarse obligatoria para la emisión de facturas.

En situaciones donde exista alguna actualización o modificación en el RFC o en los datos fiscales del contribuyente, la responsabilidad de reportar y tramitar dichos cambios corresponde únicamente al titular, quien debe gestionar la actualización directamente ante el SAT por los canales oficiales, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la autoridad tributaria.

Procedimiento para denunciar prácticas indebidas

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina (Infobae/Jovani Pérez)
La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina (Infobae/Jovani Pérez)

El SAT puso a disposición de los contribuyentes diversas vías para denunciar la exigencia ilegal de la CSF u otras prácticas indebidas en el proceso de facturación. El procedimiento puede seguirse por los siguientes medios:

  • Enviar un correo electrónico a la dirección oficial de denuncias del SAT
  • Comunicar la irregularidad a través de la línea telefónica de atención nacional
  • Realizar la denuncia en el portal de conciliación de facturas del sitio web oficial del SAT
  • Acudir personalmente a cualquiera de las oficinas del SAT para presentar la queja y recibir orientación
  • Proporcionar datos específicos de la situación: nombre del establecimiento, fecha, descripción de la práctica indebida y cualquier documento de prueba disponible
  • Dar seguimiento al caso a través de los mismos canales, donde el SAT asegura la confidencialidad de la información proporcionada y se compromete a investigar cada reporte

El SAT procede a imponer las sanciones correspondientes si se acredita la irregularidad y, en su caso, adopta medidas preventivas para evitar la repetición de la conducta.

La autoridad fiscal también ha difundido campañas informativas y materiales de consulta para orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia de facturación. Estas acciones buscan fortalecer la cultura fiscal y reducir la incidencia de prácticas indebidas en el sector privado.

Advertencias para contribuyentes y empresas

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ha reiterado públicamente que “no se tiene que pedir constancia para facturar”. Esta declaración subraya la postura institucional de garantizar que los trámites ante la autoridad fiscal sean accesibles, ágiles y libres de requisitos innecesarios.

El SAT busca evitar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes y fomentar un ambiente de cumplimiento voluntario y respeto a la normatividad.

En 2026, la autoridad fiscal reforzó su advertencia a todas las personas físicas y morales: condicionar la emisión de facturas a la presentación de la CSF constituye una falta administrativa grave. Las sanciones económicas y la clausura de establecimientos serán aplicadas de manera estricta a quienes incumplan la disposición, sin excepción ni consideración por el tamaño o tipo de negocio.

El SAT invita a los contribuyentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar la normativa vigente y reportar cualquier irregularidad que detecten durante la solicitud de facturas o comprobantes fiscales.

El objetivo es asegurar que la emisión de facturas electrónicas se realice únicamente con los datos obligatorios establecidos por la ley y que los contribuyentes no sean objeto de exigencias injustificadas por parte de empresas, comercios o empleadores.

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina, y que cualquier práctica contraria puede ser sancionada conforme a la legislación vigente.

Temas Relacionados

SATFacturación ElectrónicaMultasSancionesConstancia de Situación Fiscalmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Atajadón de Keylor Navas impulsa a Pumas y sella la Liguilla: “con las uñas la toqué”

La reacción de Navas ante el remate de Joao Pedro resultó clave para que Pumas mantuviera el arco en cero

Atajadón de Keylor Navas impulsa a Pumas y sella la Liguilla: “con las uñas la toqué”

Así dramatizó ‘La Rosa de Guadalupe’ la locura por entradas de BTS en México

El capítulo rápidamente se hizo viral en redes sociales

Así dramatizó ‘La Rosa de Guadalupe’ la locura por entradas de BTS en México

Andrea Legarreta explota y le pone un alto a Alfredo Adame tras hablar de sus hijas: “No lo voy a permitir”

La conductora de ‘Hoy’ fue contundente con su postura en un encuentro con los medios

Andrea Legarreta explota y le pone un alto a Alfredo Adame tras hablar de sus hijas: “No lo voy a permitir”

Liga MX: así marchan la Tabla General y el goleo tras el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026

La tabla se mantiene cerrada rumbo a la Liguilla

Liga MX: así marchan la Tabla General y el goleo tras el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026

Era uno de los más buscados en Europa y fue detenido en Quintana Roo: él es János Balla, alias “Dániel Takács”

El húngaro de 48 años, que era buscado por tráfico de estupefacientes en todo el mundo, estaba escondido en Cancún, donde están algunas de las playas más hermosas del país

Era uno de los más buscados en Europa y fue detenido en Quintana Roo: él es János Balla, alias “Dániel Takács”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 18 de abril: Detienen en Quintana Roo a uno de los 10 delincuentes más buscados en Europa

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 18 de abril: Detienen en Quintana Roo a uno de los 10 delincuentes más buscados en Europa

Operativo Restitución en Cuautitlán Izcalli: gobierno municipal recupera inmueble vinculado al control ilícito del agua por parte de ACME

Con carta manuscrita en inglés, “El Chapo” Guzmán pide trato justo en EEUU y denuncia violaciones a sus derechos

Detienen a un hombre que trasladaba 4.5 millones de pesos en Culiacán: no pudo acreditar su legalidad

Sentencian a 120 años de cárcel a integrante del CJNG en Edomex por el asesinato de tres personas

ENTRETENIMIENTO

Así dramatizó ‘La Rosa de Guadalupe’ la locura por entradas de BTS en México

Así dramatizó ‘La Rosa de Guadalupe’ la locura por entradas de BTS en México

Andrea Legarreta explota y le pone un alto a Alfredo Adame tras hablar de sus hijas: “No lo voy a permitir”

“Sepárate, pero de tu papá”: Gustavo Adolfo Infante aconseja a Ángela Aguilar tras supuesta crisis con Nodal

Así fue el inesperado encuentro entre Peso Pluma y Fernando Tatís Jr.

En medio de la polémica entre Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu recuerda el día que anunció que estaba embarazada

DEPORTES

Alberto del Río reaparece tras salir de prisión y desata polémica en redes al promocionar evento de Lucha Libre

Alberto del Río reaparece tras salir de prisión y desata polémica en redes al promocionar evento de Lucha Libre

Atajadón de Keylor Navas impulsa a Pumas y sella la Liguilla: “con las uñas la toqué”

Mundial 2026: Dónde y cuándo será instalado el Fan Fest en Guadalajara

Mundial 2026: dan a conocer la lista de jugadores de Liga MX que serán convocados en la Selección Mexicana

¿Matías Almeyda ‘traiciona’ a Chivas? Lo señalan como el sustituto de Jardine en el América