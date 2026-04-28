Cancelan reunión en el Senado y enredan comparecencia de Maru Campos tras renuncia del fiscal

Se cancela la comparecencia en el senado.

La reunión extraordinaria en comisiones del Senado de la República, en la que estaba prevista la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue cancelada de último momento, apenas minutos después de que se confirmara la renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui Moreno.

La cancelación fue notificada mediante un oficio oficial emitido por la Comisión de Estudios Legislativos, en el que se informó que la reunión programada para el martes 28 de abril de 2026 quedaba suspendida sin detallar las razones, en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional por el caso ocurrido en la Sierra Tarahumara.

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Cancelan comparecencia en el Senado de Maru Campos

La reunión extraordinaria tenía como objetivo que la mandataria estatal ofreciera explicaciones ante legisladores sobre el operativo en Chihuahua que derivó en la muerte de cuatro personas, así como por la polémica en torno a la presunta presencia de agentes extranjeros.

Documento oficial.

El encuentro se llevaría a cabo en la Torre de Comisiones del Senado y contaría con la participación de integrantes de diversas comisiones, quienes buscaban esclarecer los hechos y las decisiones tomadas por autoridades estatales.

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Renuncia del fiscal desata incertidumbre política

Minutos antes de que se confirmara la cancelación, se dio a conocer la dimisión de César Jáuregui Moreno como fiscal general del estado.

Su salida ocurre en medio de cuestionamientos por el operativo en la Sierra Tarahumara y por inconsistencias en la información oficial difundida.

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El exfuncionario señaló que su renuncia tiene como propósito facilitar las investigaciones y permitir que se desarrollen con mayor transparencia, tras reconocer fallas en los mecanismos de control y comunicación dentro de la fiscalía.

Caso Sierra Tarahumara: eje de la controversia

El operativo que detonó la crisis institucional dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y abrió una investigación sobre posibles irregularidades, incluyendo la supuesta participación de ciudadanos estadounidenses.

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Crédito: Captura de pantalla

Aunque autoridades estatales han señalado que no existen indicios de que agentes extranjeros hayan intervenido directamente en campo, persisten dudas sobre su presencia en el convoy oficial, lo que ha incrementado la presión política sobre el gobierno estatal.

Morena descarta “linchamiento político” contra la gobernadora

Desde el Senado, legisladores de Movimiento Regeneración Nacional aseguraron que la comparecencia de la gobernadora se realizaría en un ambiente de respeto y sin intenciones de confrontación política.

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El senador Óscar Cantón Zetina afirmó previamente que el objetivo era esclarecer los hechos y garantizar transparencia, descartando cualquier intento de juicio mediático o político contra la mandataria.

Comparecencia queda en el aire tras cancelación

La cancelación de la reunión deja en incertidumbre el proceso de rendición de cuentas sobre el caso, así como la eventual comparecencia de la gobernadora ante el Senado.

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Además, la renuncia del fiscal también genera dudas sobre quién asumirá la responsabilidad de dar seguimiento a las investigaciones y si habrá nuevas convocatorias para abordar el tema en el ámbito legislativo.

La suspensión de la reunión y la salida del fiscal marcan un nuevo capítulo en la crisis política en Chihuahua, donde el caso continúa bajo investigación y con cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

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