Carlos Slim opera tramo estratégico de tren que busca conectar el centro y norte de México

El Tren inició su construcción en septiembre de 2025 y atraviesa los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. (Imagen: Gobierno de México).

El consorcio integrado por Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), empresa mexicana de Grupo Carso, y FCC Construcción, compañía española en la que Carlos Slim es accionista mayoritario, obtuvo la adjudicación del tramo Saltillo-Santa Catarina del Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo tras ganar la licitación pública internacional el 30 de septiembre de 2025.

Ambas empresas gestionarán la construcción y operación de más de 111 kilómetros de vía, que incluyen 40 puentes y 9 viaductos, con una inversión superior a 31 mil millones de pesos.

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El contrato fue adjudicado con una oferta de 31 mil 844 millones de pesos (IVA incluido), superando a otras seis empresas participantes, entre ellas Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y COMSA.

Grupo Carso gestiona obras en sectores como energía, infraestructura y materiales de construcción. (Imagen ilustrativa Jesús Áviles. Infobae).

El proceso de selección evaluó la propuesta tecnológica, experiencia, capacidad de ejecución y solidez económica de los participantes.

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Según lo acordado, CICSA y FCC Construcción participan en partes iguales, cada una con el 50% de la inversión.

El plazo de ejecución es de 960 días naturales, por lo que el tramo debe concluirse el 17 de mayo de 2029.

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Entre los compromisos asumidos por las empresas destacan la entrega de una infraestructura moderna, el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y la integración eficiente con el resto del proyecto ferroviario.

Cuatro proyectos clave de Grupo Carso con el gobierno mexicano en los últimos años

Grupo Carso mantiene presencia en proyectos estratégicos del gobierno mexicano desde la adquisición de Telmex en la década de 1990, punto de partida de la gran influencia de las empresas del hombre más rico de México en los servicios públicos del país.

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En los últimos siete años, el grupo del empresario mexicano ha encabezado adjudicaciones y alianzas en sectores clave.

El empresario mexicano suma una fortuna estimada en 125 mil millones de dólares durante 2026, de acuerdo con Forbes México. (Imagen ilustrativa Jovani Pérez, Infobae).

1. En octubre de 2019, PEMEX Exploración y Producción adjudicó al consorcio liderado por la subsidiaria de Grupo Carso, Operadora CICSA, y Permaducto, un contrato para la ingeniería, procura y construcción de las plataformas marinas MALOOB-E y MALOOB-I, instaladas en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, por más de 2 mil 418 millones de pesos mexicanos y 191 millones de dólares adicionales.

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2. En abril de 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) otorgó al consorcio encabezado por CICSA y FCC la concesión para el suministro de materiales y construcción de la plataforma y vía del Tren Maya en el tramo Escárcega-Calkiní.

Imagen del mapa interactivo que presenta la ruta del Tren Maya. (Imagen: Gobierno de México).

El contrato supera los $18 mil 553 millones de pesos mexicanos, con cinco años de mantenimiento incluidos.

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CICSA y FCC tienen una participación del 50% cada una en este proyecto.

Proyectos industriales y energéticos de Grupo Carso en México

3. En mayo de 2022, Grupo Carso adquirió el control mayoritario de Elementia Materiales y Fortaleza Materiales a través de la subsidiaria Condumex.

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La operación permitió a Carso superar el 50% de participación accionaria en ambas empresas, ampliando su gestión en el sector de materiales para la construcción y fortaleciendo su presencia en el mercado nacional.

4. En el sector energético, en mayo de 2023, el grupo empresarial de Carlos Slim anunció un acuerdo con Talos Energy Inc. para adquirir el 49.9% del capital social de la filial mexicana Talos Energy México 7, que posee una participación de 17.4% en el yacimiento petrolero Zama.

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El yacimiento Zama, ubicado en aguas someras frente a la costa de Tabasco, es uno de los mayores descubrimientos recientes y opera bajo un esquema de producción compartida en el Bloque 7 junto con PEMEX, Wintershall Dea AG y Harbour Energy PLC.

Claudia Sheinbaum, sostiene que la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo impulsa la generación de empleo y crecimiento económico en cada estación ferroviaria. (Imagen: Gobierno de México).

Contexto federal del más reciente proyecto ferroviario adquirido por Carlos Slim

El Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo forma parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar la conectividad entre el centro y el norte de México, operación de la cual, las empresas de Slim son encargadas de liderar el tramo Saltillo-Santa Catarina.

Primeras construcciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo, en Nuevo León. (Imagen: Gobierno de Nuevo León).

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que esta obra busca impulsar el desarrollo regional y la integración de comunidades, además de fortalecer el acceso a servicios y generar fuentes de empleo donde se instalan las estaciones ferroviarias.

El trayecto total del tren es de 396 kilómetros y se estima movilizará a 7 millones de pasajeros anuales, de acuerdo con datos del Gobierno de Nuevo León.

(Imagen: Gobierno de México)

El recorrido general del tren inicia al suroeste de Coahuila, pasa por el centro de Monterrey y culmina en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

La obra se divide en 8 segmentos y contempla 11 estaciones, con velocidades proyectadas de 160 a 200 kilómetros por hora.

(Imagen: Gobierno de Nuevo León).

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el tren consolidará a la entidad como un punto logístico para la región.

El proyecto incluye un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje, elementos necesarios para garantizar la seguridad y operatividad del servicio ferroviario a largo plazo.