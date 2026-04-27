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Migraña menstrual: consejos para prevenir su aparición y cómo combatirla

Una mejor comprensión de los ciclos puede ayudarte a prepararte frente al dolor y a identificar las señales tempranas que suelen pasarse por alto

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Personas sufriendo dolores en el cuerpo y malestar físico (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las variaciones hormonales previas a la menstruación suelen explicar la intensidad y la resistencia del malestar, que no responde igual a los tratamientos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ser más común de lo que parece, muchas mujeres pueden ignorar la relación que existe entre los dolores de cabeza y la el ciclo menstrual, lo cual puede dar como resultado la aparición de lo que médicamente se conoce como migrañas menstruales.

La migraña menstrual es un tipo de dolor de cabeza intenso que afecta a algunas mujeres en los días previos o durante su periodo menstrual.

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Se relaciona con los cambios hormonales, especialmente la disminución de los niveles de estrógeno que ocurre antes de la menstruación.

De acuerdo con una publicación científica de la revista especializada Headache and Pain Research algunas de las principales características de este tipo especifico de migraña son las siguientes.

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  • Aparición: Suele ocurrir entre dos días antes y tres días después del inicio del sangrado menstrual.
  • Síntomas: Dolor de cabeza intenso, generalmente de un solo lado, acompañado de náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido.
  • Duración: Puede durar de varias horas hasta tres días.
  • Causa: Se asocia principalmente con la caída de los niveles de estrógeno, una hormona femenina, en el ciclo menstrual.

En este sentido, es importante mencionar que a diferencia de la migraña común, se ha encontrado que la migraña menstrual no siempre va acompañada de aura (alteraciones visuales o sensoriales que pueden presentarse en otros tipos de migraña) y suele ser más resistente al tratamiento convencional.

Mujer joven con cabello oscuro, suéter gris y pantalones a juego, sentada en un sofá claro, sostiene su abdomen con una mano y muestra malestar.
Las variaciones hormonales previas a la menstruación suelen explicar la intensidad y la resistencia del malestar, que no responde igual a los tratamientos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prevenir y combatir la aparición de migrañas menstruales

De acuerdo con el artículo científico Migraña menstrual: una revisión de la investigación actual y los desafíos clínicos las siguientes son algunas recomendaciones que pueden ayudar a prevenir y combatir la aparición de migrañas menstruales tomando en cuenta las características particulares que suelen tener.

  • Lleva un registro del ciclo: Anota en un calendario cuándo aparecen las migrañas y tu periodo. Así puedes anticipar los episodios y prepararte.
  • Mantén horarios regulares: Dormir y comer a la misma hora todos los días ayuda a estabilizar los niveles hormonales y reduce el riesgo de migraña.
  • Evita desencadenantes comunes: Limita el consumo de cafeína, alcohol, chocolate y alimentos ultraprocesados, especialmente cerca de tu periodo.
  • Hidrátate bien: La deshidratación puede aumentar las probabilidades de tener migraña.
  • Haz ejercicio moderado: La actividad física regular puede ayudar a reducir la frecuencia y severidad de las migrañas.

Manejo durante la migraña

  • Medicamentos a tiempo: Toma analgésicos o medicamentos indicados para migraña tan pronto como empieces a sentir los primeros síntomas. Consulta a tu médico para elegir el tratamiento adecuado.
  • Ambiente tranquilo: Descansa en un lugar oscuro, silencioso y fresco para disminuir la incomodidad.
  • Compresas frías: Aplicar una bolsa de hielo o compresa fría en la frente o la nuca puede ayudar a aliviar el dolor.
  • Relajación: Técnicas como respiración profunda, meditación o yoga pueden disminuir la tensión y el dolor.
Tomar agua hidratación
Mantener una buena hidratación es vital para prevenir la aparición de este tipo de migrañas.

Es importante recordar que si tus migrañas menstruales son frecuentes, intensas o no responden al tratamiento, consulta a un especialista.

En algunos casos, el médico puede sugerir tratamiento hormonal o medicamentos preventivos específicos para tu caso.

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