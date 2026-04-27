México

La calidad del aire en CDMX y Edomex: Reporte del lunes 27 de abril por alcaldías y municipios

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del aire en la CDMX y zona conurbada

Guardar
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Todos los días y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Luego de conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

PUBLICIDAD

Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 27 de abril.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno capitalino informó que la calidad del aire es “Mala” este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 2, esto significa que “no necesita protección” frente a la intensidad del sol.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Aceptable
  • Benito Juárez (BJU): Mala
  • Azcapotzalco (CAM): Mala
  • Coyoacán (CCA): Mala
  • Cuajimalpa (CUA): Buena
  • Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
  • Cuauhtémoc (HGM): Mala
  • Iztacalco (IZT): Mala
  • Venustiano Carranza (MER): Mala
  • Miguel Hidalgo (MGH): Mala
  • Álvaro Obregón (PED): Mala
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Aceptable
  • Tláhuac (TAH): Aceptable
  • Coyoacán (UAX): Aceptable
  • Iztapalapa (UIZ): Mala

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Mala
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
  • Naucalpan (FAC): Mala
  • Nezahualcóyotl (FAR): Mala
  • Ecatepec (LLA): Aceptable
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
  • Ecatepec (SAG): Aceptable
  • Tlalnepantla (TLA): Aceptable
  • Tultitlán (TLI): Mala
  • Coacalco (VIF): Aceptable
  • Ecatepec (XAL): Aceptable

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire

De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)
De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

Señalada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Calidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Migraña menstrual: consejos para prevenir su aparición y cómo combatirla

Una mejor comprensión de los ciclos puede ayudarte a prepararte frente al dolor y a identificar las señales tempranas que suelen pasarse por alto

Migraña menstrual: consejos para prevenir su aparición y cómo combatirla

Dólar hoy en México: Así cerró la cotización de tipo de cambio del lunes 27 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: Así cerró la cotización de tipo de cambio del lunes 27 de abril

Suprema Corte da la razón a los pueblos indígenas y podrán ser representados colectivamente en amparos

El máximo tribunal establece que las comunidades originarias pueden acreditar su delegación conforme a sus normas internas

Suprema Corte da la razón a los pueblos indígenas y podrán ser representados colectivamente en amparos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?: Anuncian horario especial del Metro para este Día del Trabajo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?: Anuncian horario especial del Metro para este Día del Trabajo

Hoy No Circula del martes 28 de abril: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex

¿Vas a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son los vehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula del martes 28 de abril: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

Operativo en Durango era para detener a Iván Archivaldo y no contra “El Guano”, afirma Jesús Lemus

Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Bárbara de Regil sorprende por su gran parecido con John Lennon: memes, burlas y más sobre su grave error viral

¡Tulio, estamos al aire! Dónde ver a 31 minutos sin pisar el Zócalo

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

DEPORTES

Mundial 2026: ¿Vienes a México? FMMD es el requisito indispensable que debes tramitar para entrar al país

Mundial 2026: ¿Vienes a México? FMMD es el requisito indispensable que debes tramitar para entrar al país

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx

Tato Noriega deja de ser el Presidente Deportivo de los Rayados de Monterrey

David Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández tras señalamientos de presunto abuso: “Me equivoqué”