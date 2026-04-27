29 niños desaparecen cada día en México: la crisis silenciosa que las autoridades no resuelven

La audiencia en Buenos Aires inició el trámite judicial tras la detención del exoficial y la notificación de la petición de México, mientras la defensa argumenta que el proceso podría prolongarse debido a causas adicionales. (Infobae-Itzallana)

No es una estadística abstracta. Es un niño, una niña, un adolescente que deja de estar. En México, 29 menores de edad desaparecen cada día, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el colectivo Hasta Encontrarles, presentados este 27 de abril en la Glorieta de las y los Desaparecidos, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

El acto —una “cascarita” futbolística en vísperas del Día de la Niñez— buscó, en palabras de los organizadores, “visibilizar la indolencia de las autoridades en resolver este problema”.

Los números que el gobierno no quiere ver

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, presentó un panorama que se agrava año con año:

En 2025 se registraron 10 mil 700 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.

Casi 3 mil 000 menores siguen sin ser localizados.

El número de casos aumentó 0.3% respecto a 2024, cuando se reportaron 10,631.

El dato más alarmante: los niños de 0 a 7 años sin localizar crecieron 30.3% en un solo año, al pasar de 2,192 a 2 mil 856 casos.

“Muchos son encontrados con vida, pero siguen sin ser localizados casi 3 mil infantes”, advirtió Ramírez.

EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Tres estados concentran la mitad del problema

La crisis no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las entidades con mayor número de casos son:

Estado de México: 4 mil 116 reportes — uno de cada cinco casos del país.

Tamaulipas: mil 738 reportes (8.6%).

Ciudad de México: mil 628 reportes (8.9%).

En conjunto, dos de cada cinco desapariciones de menores en México se concentran en estas tres entidades.

Un reciente reporte indica que tres entidades federativas suman más del 40% de los casos, aunque las organizaciones demandan medidas urgentes y cambios efectivos en la estrategia nacional para enfrentar el problema. Crédito: Cuartoscuro

Las ONG exigen una respuesta urgente

Redim y Hasta Encontrarles no solo denuncian: también demandan acciones concretas a las autoridades. Entre sus principales exigencias destacan:

Búsquedas inmediatas desde el momento en que se reporta la desaparición de un menor.

Investigaciones diligentes con perspectiva de género y enfoque intercultural.

Fortalecimiento forense y atención integral a las familias afectadas.

Políticas integrales contra homicidios, feminicidios, reclutamiento y trata que tomen en cuenta las realidades de cada territorio.

La crisis de desapariciones de menores en México lleva años en aumento. Los niños de 0 a 7 años —los más vulnerables— son ahora quienes muestran el incremento más alarmante. Mientras las organizaciones civiles salen a las calles a jugar futbol para que el país no olvide, miles de familias esperan una respuesta que no llega.