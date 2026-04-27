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Andy López Beltrán reaparece en restaurante del centro de la CDMX en medio de ajustes en Morena

Su presencia coincide con el relevo en la dirigencia de Morena y el inicio de nuevas etapas organizativas

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Andy López Beltrán reaparece en restaurante del centro de la CDMX en medio de ajustes en Morena.
Andy López Beltrán reaparece en restaurante del centro de la CDMX en medio de ajustes en Morena.

La reciente aparición pública de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena, generó atención luego de que fuera visto en un restaurante de la Ciudad de México, en un contexto marcado por ajustes internos en el partido y diversas versiones sobre su futuro político.

Captan a Andy López Beltrán en restaurante del centro de la capital

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue visto el domingo 26 de abril en el restaurante Makan, ubicado en la zona de Bucareli, en la Ciudad de México.

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La información fue difundida en redes sociales por la periodista Lourdes Mendoza.

De acuerdo con lo publicado, el funcionario habría acudido al lugar por la tarde.

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Restaurante Makan.
Restaurante Makan.

El establecimiento es conocido por su oferta de cocina de Singapur y se ubica en una zona céntrica cercana a dependencias gubernamentales.

La aparición ocurre en medio de reacomodos en Morena

La reaparición se da días después de que Luisa María Alcalde dejara la dirigencia nacional de Morena para integrarse al gobierno federal, tras aceptar una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este movimiento abrió una nueva etapa en la estructura del partido, en la que se prevé la definición de una nueva dirigencia en los próximos meses, de cara a los procesos electorales venideros.

Reaparición de AndyLópez Beltrán.
Reaparición de AndyLópez Beltrán.

Funciones actuales y actividad política territorial

En su calidad de secretario de Organización, López Beltrán ha participado en la coordinación de estructuras territoriales del partido.

Recientemente, informó sobre visitas a entidades como Nayarit y Sinaloa, donde sostuvo reuniones con operadores políticos.

Estas actividades forman parte de los trabajos preparatorios rumbo a elecciones locales, particularmente en estados donde Morena busca consolidar su presencia.

Versiones sobre su permanencia en el partido

En distintos espacios informativos han surgido versiones que señalan que su continuidad dentro de Morena podría depender del desempeño electoral en el corto plazo.

AMLO se ha alejado de la vida pública y política
La permanencia de Andrés Manuel López Beltrán en Morena queda sujeta a resultados políticos. | Crédito: Cuartoscuro

También se ha mencionado la posibilidad de ajustes internos en la dirigencia.

Algunas interpretaciones apuntan a que, en un escenario de cambios, podría evaluarse su permanencia en el cargo durante el transcurso de 2026.

Antecedentes recientes y percepción pública

En meses recientes, López Beltrán ha sido mencionado en el debate público por distintos señalamientos y por su perfil dentro del partido, lo que ha generado opiniones encontradas tanto al interior como fuera de Morena.

En paralelo, también se han difundido versiones sobre posibles escenarios políticos a futuro, incluyendo un eventual regreso a su estado de origen para continuar su carrera política desde el ámbito local.

La presencia de los integrantes de Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el concierto abrió un debate en X, luego de que el influencer Vampipe los acusó de ser “Juniors del Bienestar”.
Andrés Manuel López Beltrán ha mantenido un papel activo en la estructura territorial de Morena. (@vampipe / X)

Aspectos relevantes sobre su reaparición y contexto político

  • Fue visto en un restaurante del centro de la Ciudad de México el 26 de abril
  • La información se difundió a través de redes sociales
  • Su aparición coincide con cambios en la dirigencia nacional de Morena
  • Mantiene funciones dentro de la estructura territorial del partido
  • Existen versiones sobre posibles ajustes en su posición interna
  • Su actividad política reciente incluye recorridos en distintos estados

La reaparición de Andy López Beltrán ocurre en un momento de transición para Morena, en el que se perfilan definiciones internas y estrategias rumbo a los próximos procesos electorales.

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