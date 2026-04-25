Asesinan a Angelique, joven de 19 años, en ataque armado con bombas molotov en Puebla

Dos sujetos armados dispararon y lanzaron bombas molotov contra una tienda de abarrotes

Una joven identificada como Angelique, de 19 años, perdió la vida tras un ataque armado en una miscelánea de la colonia Lomas de 5 de Mayo, al norte de Puebla, según informaron medios locales.

De acuerdo con datos recabados por Canal 13 Puebla, dos hombres armados llegaron en motocicleta cerca de las 21:30 horas del jueves y abrieron fuego en contra del local, en el que también lanzaron bombas molotov que provocaron alarma entre los habitantes.

A raíz de los hechos, vecinos de la zona solicitaron ayuda a los servicios de emergencia tras escuchar los disparos y la explosión en la tienda. Al lugar arribaron las autoridades y los paramédicos para confirmar los hechos, en el que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la joven.

Este suceso representó el segundo ataque armado en lo que va del mes en la colonia Lomas de 5 de Mayo. El 16 de abril, un comando balea una casa y quema dos vehículos en el mismo sector, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes.

En el ataque anterior, una familia permaneció en el interior de la vivienda atacada, incluyendo menores de edad, pero ninguna persona resultó lesionada.

Ataque armado en Puebla cobra la vida de una joven de 19 años

Versiones periodísticas relacionan estos hechos con la disputa por el control del mercado Morelos en la capital poblana. En los últimos años, la zona ha sido escenario de múltiples episodios violentos atribuidos a organizaciones criminales.

Apenas el 19 de abril, sicarios que se trasladaban en una camioneta con rótulos de “Mariachi Xonaca” agredieron a tres personas en el mercado Morelos. Pese a los hechos, las víctimas recibieron atención médica y lograron sobrevivir al atentado.

La principal línea de investigación apunta a un presunto cobro de piso como móvil del ataque contra la miscelánea, aunque las autoridades aún no confirman esta hipótesis. Los hechos refuerzan la percepción de inseguridad y violencia en la zona norte de Puebla.

Autoridades destacan descenso pese a conflictos

A pesar de episodios violentos como el ataque en Puebla, autoridades subrayaron que la percepción de inseguridad en México muestra una reducción. Según cifras recientes, el indicador disminuyó ocho puntos porcentuales, resultado atribuido a una estrategia sostenida aplicada en distintas regiones del país.

Los datos fueron publicados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por INEGI

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en zonas urbanas de México registra una baja de 69.9 a 61.9 por ciento, registrado como el nivel más bajo desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, atribuyó este resultado a la coordinación, inteligencia y presencia territorial de las fuerzas de seguridad.

El 61.5 por ciento de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad, cifra que desciende levemente frente al 63.8 por ciento reportado en diciembre de 2025. A pesar de estos avances, la percepción de inseguridad sigue siendo alta y presenta variaciones importantes entre ciudades.

Las mujeres reportan una mayor sensación de inseguridad que los hombres, con 67.2 por ciento frente a 54.6 por ciento. Además, la confianza en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional alcanza sus mejores niveles desde 2021, mientras que la Secretaría de Marina mejora cuatro puntos en la valoración de su desempeño durante el último año.