México

Aespa confirma concierto en la Ciudad de México: esto es todo lo que tienes que saber sobre su show “SYNK: COMPLaeXITY”

Esta banda surcoreana se ha presentado en tres ocasiones en la capital mexicana, siendo este año su cuarto concierto frente a sus fanáticas mexicanas

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Aespa
Aespa en México. (Instagram - @ocesa_kpop)

La agrupación de K-pop, Aespa confirmó su concierto en Ciudad de México como parte de su gira mundial “SYNK : COMPLæXITY”, marcando su esperado regreso a tierras aztecas.

Hace unos días, a través de sus redes sociales la banda surcoreana dio a conocer la lista de países que formarían parte de esta nueva gira, prometiendo un espectáculo inolvidable que sus fanáticas mexicanas y de todo el mundo.

¿Cuándo se presentará Aespa en la Ciudad de México?

De acuerdo con la información proporcionada por la promotora Ocesa K-pop, el show tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes, ubicado en la CDMX.

Sus seguidoras tendrán la oportunidad de disfrutar una noche con todos los éxitos musicales de la banda, así como posibles experiencias únicas con las integrantes Karina, Winter, Giselle y Ningning.

Aespa
Ocesa K-pop confirma el concierto de Aespa el próximo 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes. (captura de pantalla)

Preventa para el espectáculo de la banda de K-pop

La preventa exclusiva para clientes de Banamex comenzará el 7 de mayo a las 11:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el 8 de mayo a las 14:00 horas.

De acuerdo con el anuncio publicado, las entradas podrán adquirirse a través de ticketmaster.com.mx. Para la venta anticipada, la institución bancaria ofrecerá la posibilidad de diferir el pago hasta en tres meses sin intereses.

Además, el mensaje invita a los fans a visitar el sitio oficial aespaworldtour.com para obtener información sobre la venta exclusiva para seguidores.

El cartel difundido destaca que el evento formará parte del tour 2026-27 de Aespa, agrupación reconocida internacionalmente por su propuesta musical y estética futurista. El concierto promete atraer a miles de seguidores del K-pop en la capital mexicana.

¿Cuántas veces ha estado Aespa en México?

Esta banda surcoreana se ha presentado en tres ocasiones en la Ciudad de México, siendo este año su cuarto concierto frente a sus fanáticas mexicanas.

  • 8 de septiembre de 2023: Concierto en solitario en el Palacio de los Deportes como parte de su gira SYNK: HYPER LINE.
  • 4 de febrero de 2025: Regresaron al Palacio de los Deportes con su gira SYNK: PARALLEL LINE.
  • 9 de mayo de 2025: Participación en el festival SMTOWN LIVE 2025 en el Estadio GNP Seguros.

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