Las mejores gelatinas para esta ola de calor: altas en colágeno, bajas en azúcares añadidos y aprobadas por Profeco (Foto. Inofbae México/ Jesús Aviles)

Durante la última semana de abril de 2026, la Ciudad de México enfrenta una de las olas de calor más intensas registradas en años recientes, con temperaturas que superan los 32 grados Celsius en varias alcaldías y ráfagas de viento que rebasan los 45 kilómetros por hora.

En este contexto, resurgen alternativas para hidratarse y cuidar la salud, como las gelatinas altas en colágeno y bajas en azúcares añadidos, recomendadas por especialistas y reconocidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Temperaturas extremas y medidas para la salud

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advierten que la capital experimenta, entre el martes 28 y el jueves 30 de abril, máximas históricas que oscilan entre los 29 y 32 ℃.

El periodo más crítico ocurre entre las 13:00 y las 18:00 horas, cuando se registra la mayor radiación solar y el menor nivel de nubosidad.

Una atractiva porción de gelatina roja, servida en un elegante recipiente de vidrio, se acompaña con frambuesas frescas y hojas de menta sobre un plato blanco. La imagen resalta la textura brillante y la transparencia de la gelatina, evocando una sensación de frescura y dulzura ideal para los días cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno, atribuido a un sistema anticiclónico que impide la formación de nubes, incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor. Por ello, la dependencia exhorta a la población a evitar la exposición prolongada al sol, mantener una hidratación constante, y buscar alimentos que ayuden a reponer líquidos y nutrientes.

Gelatinas: hidratación y aporte de colágeno

En medio de la emergencia climática, las gelatinas reaparecen como una opción viable para refrescarse y, al mismo tiempo, aportar beneficios nutricionales. Este postre, presente en la dieta cotidiana de millones de personas, destaca por su contenido de colágeno, una proteína esencial para el mantenimiento de huesos, piel, cabello, músculos y articulaciones.

La Profeco informa que el colágeno en la gelatina se presenta en distintas formas: el tipo I es fundamental para huesos y tendones, el tipo II para cartílago y articulaciones, y el tipo III para vasos sanguíneos y piel. La proteína también contribuye a la elasticidad y resistencia de los tejidos, además de retrasar la aparición de arrugas y dolores articulares asociados a la edad.

Marcas recomendadas y alternativas caseras

Un análisis publicado por la Profeco señala que, entre las marcas disponibles en México, destacan Congelli, D’Dari, Mix d’Duché y McCormick, en sus presentaciones reducidas en azúcar. Estas opciones concentran mayor cantidad de colágeno y menor proporción de azúcares añadidos, lo que las convierte en alternativas adecuadas para quienes buscan cuidar su salud sin sacrificar sabor.

Marcas recomendadas y alternativas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia subraya que la gelatina neutra o sin sabor elaborada en casa, a partir de caldo de huesos y gelatina en polvo de alta calidad, ofrece la forma más pura de colágeno. Su preparación permite controlar los ingredientes y evitar el consumo de colorantes, azúcares y aditivos que suelen encontrarse en las versiones industriales.

Las recomendaciones de Profeco insisten en revisar las etiquetas de los productos, privilegiar las opciones con menor contenido calórico y evitar aquellas con colorantes artificiales o altos niveles de azúcar. Además, la gelatina puede incorporarse como postre o colación ligera en la jornada, especialmente durante las horas de mayor calor.

El papel del colágeno en la salud diaria

La incorporación de colágeno en la dieta diaria ayuda a mantener la firmeza de la piel, fortalecer el cabello y prevenir dolores articulares. De acuerdo con Profeco, su disminución natural en el organismo ocurre a partir de los 25 años, por lo que su consumo resulta benéfico, sobre todo en etapas de calor extremo, cuando la demanda de hidratación y nutrientes se incrementa.

El consumo regular de gelatina no sustituye el agua ni otras fuentes de hidratación, pero puede complementar una alimentación balanceada en días de altas temperaturas. La variedad de presentaciones, sabores y niveles de azúcar permite adaptarla a las necesidades de distintos grupos de población, desde niños hasta adultos mayores.

Gelatinas que aportan mayor colágeno y menos azúcar, una opción ligera y nutritiva que combina sabor con beneficios para la piel – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para enfrentar la ola de calor

Las autoridades de la Ciudad de México reiteran la importancia de protegerse del sol, vestir ropa ligera y mantenerse en lugares ventilados. El consumo de gelatinas altas en colágeno y bajas en azúcares añadidos se suma a las estrategias para enfrentar la ola de calor, junto con el uso de sombreros, bloqueador solar y la reducción de actividades físicas durante las horas críticas.

La ola de calor no solo afecta a la capital, sino también a otras regiones del país, donde el pronóstico meteorológico anticipa temperaturas superiores a los 30 grados y condiciones de tolvaneras. En este escenario, la búsqueda de alternativas saludables y refrescantes, como la gelatina, cobra relevancia para reducir los riesgos asociados a la exposición térmica.