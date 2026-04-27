Aarón Mercury lanza reto explosivo a Juan de Dios Pantoja tras noquear a Mario Bautista en el Supernova

Mercury aprovechó su triunfo en la Arena Ciudad de México para retar públicamente a Juan de Dios Pantoja. - (Jovani Pérez/ Infobae)

El triunfo de Aarón Mercury en Supernova: Génesis 2026 no terminó con el conteo final. Tras vencer a Mario Bautista, el creador de contenido tomó el micrófono y lanzó un reto directo que sorprendió a todos en la Arena Ciudad de México.

“¿Con Juan de Dios estaría bueno, no? soltó frente al público, desatando una reacción inmediata en el recinto. La declaración fue recibida con gritos y aplausos, mientras la emoción se trasladaba a redes sociales en cuestión de minutos.

El desafío fue dirigido a Juan de Dios Pantoja, quien hasta ahora no ha respondido públicamente. Sin embargo, la posibilidad de este combate ya genera conversación entre seguidores y fanáticos del entretenimiento digital.

Un triunfo contundente que encendió el escenario

Reto en vivo hacía Juan de Dios Pantoja en el Supernova 2026

La pelea entre Aarón Mercury y Mario Bautista se resolvió rápidamente. El influencer logró imponerse en el primer round, asegurando una victoria por nocaut técnico que lo colocó como uno de los protagonistas de la noche.

El resultado consolidó su presencia en este tipo de eventos, donde figuras del mundo digital se enfrentan en el ring. La rapidez del combate sorprendió a los asistentes y marcó uno de los momentos más intensos de la velada.

Con el cinturón en sus manos, Mercury aprovechó la atención para elevar la apuesta y lanzar un reto que cambió el foco del evento.

El reto que desató la locura y dividió a fans

El nombre de Juan de Dios Pantoja se convirtió en tendencia en redes sociales tras el desafío hecho por Mercury. - (IG: juandediospantoja)

La reacción del público fue inmediata. La arena estalló ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento, mientras en redes sociales comenzó a formarse una conversación intensa entre seguidores de ambos creadores.

El nombre de Juan de Dios Pantoja se volvió tendencia, acompañado de opiniones divididas sobre si debería aceptar el desafío. La expectativa creció impulsada por la intensidad del momento.

Hasta ahora, el combate es solo una propuesta, pero el impacto mediático ya posiciona este posible duelo como uno de los más esperados dentro del circuito de peleas entre influencers.

Un evento que mezcló espectáculo y tensión

El Supernova Génesis 2026 vivió una segunda edición llena de música, adrenalina y espectáculo (X@supernovaboxing)

Supernova Génesis 2026 combinó combates y música en una noche que reunió a distintas figuras del entretenimiento. Entre los resultados destacados estuvo la victoria de Mercury, así como otros enfrentamientos que mantuvieron la atención del público.

La transmisión global a través de Netflix amplificó el alcance del evento, llevando cada momento a una audiencia internacional.

Más allá de los resultados, el reto lanzado en vivo dejó abierta una interrogante: si Juan de Dios Pantoja responderá al llamado o si este episodio quedará como una provocación que encendió, por ahora, la conversación digital.