Gala Montes se burla y festeja caída de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 y revive su guerra

La derrota de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 sorprendió al público y reavivó su histórica rivalidad con Gala Montes. - (Instagram/@galamontes)

La derrota de Alana Flores en Supernova: Génesis 2026 no solo sorprendió al público, también desató una reacción que rápidamente se volvió tema central. Desde las gradas de la Arena Ciudad de México, Gala Montes celebró con evidente euforia el resultado adverso de su antigua rival.

Acompañada por su pareja, Icho Van, la actriz no ocultó su emoción tras ver caer a la mexicana frente a la argentina Flor Vigna, quien sumó un nuevo título en este tipo de combates entre creadores de contenido. La reacción fue captada por asistentes y comenzó a circular en redes sociales.

El momento no pasó desapercibido debido al historial entre ambas figuras, cuya rivalidad se ha mantenido desde enfrentamientos previos dentro y fuera del ring, marcados por desacuerdos y declaraciones públicas.

Una derrota que rompe una racha

Gala Montes celebra en la Arena CDMX la derrota de Alana Flores durante el evento Supernova 2026. (TikTok/@netflixlat)

La pelea representaba un punto clave para Alana Flores, quien llegaba con una racha de victorias y títulos invictos en este tipo de eventos. Sin embargo, el combate cambió el rumbo de su trayectoria.

Flor Vigna logró imponerse, consolidando su presencia en el circuito y alcanzando su tercer título en peleas entre influencers. El resultado generó sorpresa entre los seguidores que esperaban otro desenlace.

El impacto fue inmediato, tanto en el recinto como en la transmisión global a través de Netflix, donde miles de espectadores siguieron cada momento del combate.

El festejo que reavivó la rivalidad

La polémica reacción de Gala Montes reavivó la tensión con Alana Flores, prolongando una rivalidad iniciada en 2025. - ( (X/Supernova Strickers))

La reacción de Gala Montes no fue discreta. Su celebración efusiva dejó claro que la tensión con Alana Flores sigue vigente, incluso después de su enfrentamiento en el año 2025.

El origen del conflicto se remonta a desacuerdos públicos sobre posibles rivales, condiciones de combate y acusaciones cruzadas. Aunque en su momento se enfrentaron en el ring, las diferencias no quedaron resueltas.

Este nuevo episodio refuerza la narrativa de rivalidad, ahora alimentada por un gesto que muchos interpretaron como provocación directa tras la derrota.

Un evento lleno de espectáculo y controversia

El gesto de Gala Montes eclipsó otros combates y refuerza que el drama extra ring es clave en Supernova. - (@supernovaboxing)

Supernova Génesis 2026 reunió a diversas figuras del entretenimiento en una noche que combinó boxeo y música. Entre los combates destacados estuvieron Aarón Mercury contra Mario Bautista, con victoria por nocaut técnico, y Karely Ruiz frente a Kim Shantal.

El evento también incluyó presentaciones musicales de Óscar Maydon, Ozuna y Carín León, lo que amplió su alcance entre distintas audiencias.

A pesar del despliegue, la escena protagonizada por Gala Montes terminó por acaparar la conversación, dejando claro que en este tipo de eventos, el drama fuera del ring puede ser tan impactante como la pelea misma.