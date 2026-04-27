¿Cuál es el grado de estudios de Giovani Dos Santos, flamante contratista de Pemex y la CFE?

Govani Dos Santos, exjugador del Club América, destaca como emrpesario tras su retiro. (Infobae México / Jovani Pérez)

Un aparente retiro anticipado del futbol profesional resultó el comienzo de una exitosa trayectoria empresarial para Giovani Dos Santos, faceta que ha salido a la luz de forma abrupta.

Una investigación periodística ha puesto bajo el escrutinio público a la empresa Procura de México, donde el exfutbolista es socio activo.

De acuerdo con el portal Latinus, la organización obtuvo un contrato por 238 millones 107 mil 370 pesos con la paraestatal a pesar de no prestar servicios de comercialización de hidrocarburos ni derivados químicos.

La información ha derivado en cuestionamientos sobre un posible beneficio en favor de Dos Santos por su cercanía con personajes clave de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y un interés por la preparación académica que le permitió impulsar una empresa de reciente creación que se volvió aliada de Petróleos Mexicanos.

Giovani dos Santos y Ronaldinho en el Barcelona (Cuartoscuro)

¿Cuál es el grado de estudios de Giovani Dos Santos?

Giovani Dos Santos es un caso singular. Con solo educación media superior (concluyó la preparatoria), logró consolidar una organización empresarial que, en unos pocos años, pudo ganar una licitación con Pemex.

Se formó principalmente en la cantera del FC Barcelona (La Masía) desde los 12 años, enfocando su educación en el fútbol de alto rendimiento.

Debutó profesionalmente a los 17 años en 2006, enfocando su carrera al deporte, por lo que no cuenta con estudios universitarios de grado académico formal.

A pesar de ser considerado en su momento como el sucesor de Ronaldinho, tras su salida del FC Barcelona, Dos Santos tuvo una carrera con altibajos en clubes europeos.

En 2015, dejó las filas del Villarreal luego de dos temporadas destacadas. Ese año fichó con LA Galaxy de la Major League Soccer, equipo donde se mantuvo por cuatro torneos.

A la edad de 30 años, Dos Santos fichó con el América, club donde brilló su padre, Geraldo Francisco Dos Santos Javier, “Zizinho”, en los años 80.

No obstante, su rendimiento en el club quedó por debajo de las expectativas del entrenador Miguel Herrera y de la afición. En 2021, la directiva no renovó su contrato, lo que marcó el fin de la carrera profesional del mexicano.

Caso Pemex: ¿por qué es importante?

La adjudicación del contrato entre Procura de México y Pemex ocurrió bajo la administración de Claudia Sheinbaum, poco después de que Dos Santos expresara su apoyo político a la mandataria.

La controversia radica en que el giro comercial de la empresa —originalmente enfocado en limpieza y construcción— no coincide con el sector energético, además de los vínculos de sus socios con exfuncionarios públicos.

El exfutbolista mexicano es ligado a una empresa que ganó licitaciones para brindar servicios a la paraestatal a pesar de que su objeto social no incluye la comercialización de hidrocarburos ni derivados químicos. (Giovani dos Santos: Instagram / Pemex)

¿Por qué el caso es tan controversial?

Incongruencia del giro comercial: El objeto social de la empresa incluye giros tan dispares como la venta de leche, artículos de limpieza y construcción de hoteles, pero no la comercialización de hidrocarburos o químicos especializados. Monto millonario Se trata de un contrato por 13.7 millones de dólares, una cifra sumamente elevada para una empresa sin antecedentes previos con Pemex. Vínculo político directo: El contrato se concretó tras un video de Dos Santos en redes sociales donde manifestaba su apoyo a la campaña presidencial de la actual presidenta. Socio de “reciente ingreso”: Giovani se integró como socio en septiembre de 2023, apenas un año antes de que la empresa recibiera el contrato millonario. Notaría bajo la lupa El movimiento empresarial se registró ante un notario que fue funcionario de seguridad en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco. Falta de antecedentes: Antes de la llegada del exfutbolista a la firma, no existían registros de contratos previos entre Procura de México y Petróleos Mexicanos. Marca propia beneficiada: El suministro contratado es de la marca Tati, de la cual el propio Dos Santos se registró como propietario ante el IMPI en 2023. Socios con pasado político: Su socio, Antonio Fatford Tool, fue funcionario en el Consejo de Seguridad Pública de Michoacán durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Relaciones con “círculos de poder”: Se documentaron visitas de Dos Santos a oficinas de exdirectores de organismos energéticos (Cenagas) vinculados a la administración pasada. Falta de transparencia: Hasta el momento, ni Pemex ni las autoridades federales han emitido una postura oficial para aclarar los criterios de asignación de este contrato.