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¿Adiós a las comisiones en gasolineras?: pagar gasolina con tarjeta será más barato

La mandataria anunció la reducción de comisiones bancarias en gasolineras desde el 1 de mayo

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Ante el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente, se reactivaría el estímulo fiscal al IEPS de la gasolina en caso de que aumente y afecte a la población.
Ante el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente, se reactivaría el estímulo fiscal al IEPS de la gasolina en caso de que aumente y afecte a la población. (Imagen ilustrativa)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes 27 de abril un acuerdo tripartita entre gasolineros, la Asociación de Bancos de México (ABM) y emisores de vales de despensa que permitirá reducir todavía más el precio de la gasolina y el diésel en México, sin tocar los impuestos ni los precios de referencia internacional.

La lógica es simple: cuando un conductor paga con tarjeta o vale en una gasolinera, el establecimiento absorbe una comisión bancaria. Al eliminar o reducir esa comisión, la gasolinera puede trasladar ese ahorro al precio final del combustible.

Actualmente, la gasolina regular se vende en menos de 24 pesos por litro y el diésel en menos de 28 pesos. El acuerdo busca empujar esos precios aún más hacia abajo.

¿Cuánto me ahorro si pago con tarjeta?

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, detalló el impacto concreto por tipo de pago:

  • Tarjeta de débito: 0% de cuota de intercambio → 2.57 pesos menos por transacción promedio.
  • Tarjeta de crédito: 0% de cuota de intercambio → 7.45 pesos menos por transacción promedio.
  • Vales red abierta: 0% de cuota de intercambio → 2.57 pesos menos por transacción.
  • Vales red cerrada: descuento fijo de 1.10 pesos por transacción.

El ahorro más significativo se da al pagar con tarjeta de crédito, donde la reducción de comisión por transacción supera los 7 pesos.

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Tres acuerdos simultáneos que arrancan el 1 de mayo

El esquema se sostiene en tres pilares coordinados por la Secretaría de Hacienda:

  1. Banca: La ABM eliminará la cuota de intercambio —que representa el 80% del total de la comisión— en pagos con tarjetas de débito y crédito en estaciones de servicio.
  2. Vales: Las empresas emisoras aplicarán un descuento de 1.10 pesos por transacción para el sector transportista y logístico.
  3. Regulación express: La CNBV y el Banco de México (Banxico) habilitarán el marco regulatorio necesario para que todo opere desde el 1 de mayo sin trámites adicionales.

El acuerdo estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

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¿Qué tiene que hacer el ciudadano?

Nada. Sheinbaum fue enfática: “Nadie va a tener que hacer ningún trámite.” El beneficio se aplicará de forma automática en las gasolineras participantes.

La única recomendación del gobierno es clara: pagar con tarjeta o vales en lugar de efectivo. Entre más transacciones digitales se realicen en las gasolineras, menor será la comisión que absorben los establecimientos y mayor el margen para reducir precios.

Sheinbaum adelantó que este martes 28 de abril sostendrá una nueva reunión con empresas gasolineras para continuar negociando reducciones, con foco especial en el diésel, combustible clave para el transporte de carga y la economía familiar.

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