Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Érick Valencia Salazar, “El 85”, se declaró culpable en Estados Unidos tras una trayectoria marcada por traiciones, capturas y su ruptura con “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae

El fundador y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Érick Valencia Salazar, alias “El 85”, se declaró culpable de delitos de narcotráfico ante una corte de Estados Unidos este martes.

Su historia, marcada por la alianza y posterior ruptura con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, refleja la transformación del crimen organizado en Jalisco y el origen de una guerra que redefinió el mapa criminal.

El paso de aliados cercanos a enemigos puede leerse en el recorrido de Valencia Salazar por al menos tres cárteles, así como en dos capturas —una de ellas en Tapalpa, el mismo lugar donde años después moriría su antiguo socio— y una cadena de traiciones que terminó por fracturar su alianza.

El Cártel del Milenio: el origen compartido

Óscar Nava Valencia, El Lobo, el exlíder del Cártel del Milenio (Foto: Cuartoscuro)

Antes de la fundación del CJNG, Érick Valencia Salazar y Nemesio Oseguera Cervantes cruzaron sus caminos al formar parte del Cártel del Milenio, bajo las órdenes de Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”, y Juan Carlos Nava Valencia, “El Tigre”. En esa estructura, ambos se desempeñaron como operadores y sicarios, compartiendo lealtades que serían determinantes en la siguiente etapa de sus vidas criminales.

El Cártel del Milenio contaba con rutas clave hacia Estados Unidos, como el puerto de Lázaro Cárdenas, y mantenía un equilibrio de poder bajo la tutela de Nacho Coronel, quien operaba como enlace del Cártel de Sinaloa en el occidente mexicano.

La caída de los líderes del Cártel del Milenio y el asesinato de Nacho Coronel Villarreal precipitaron la fragmentación de la organización. La disputa interna derivó en la formación de dos grandes bandos: por un lado “Los Torcidos”, con “El 85″ y “El Mencho”; y por otro, antiguos operadores que fundaron “La Resistencia”.

El relato del narcotraficante Ramiro Pozos González, alias “El Molca”, tras su arresto en 2012, aporta una visión interna de la ruptura: “Me valieron un *** los demás. Detienen a mi compadre Lobo. Me voy para Colima, a Manzanillo y ahí es cuando detienen a mi compadre Tigre y, y empieza la guerra contra Los Torcidos o Los Cuinis o Los Menchos o toda esa bola de Torcidos”, explicó ante mendios.

Así, la guerra se desató cuando la facción de “Los Torcidos” buscó el poder sobre el Cártel del Milenio, mientras “La Resistencia” defendía el liderazgo de Elpidio Mojarro, “Pilo”.

“Los Torcidos” recibieron apoyo del Cártel de Sinaloa, mientras “La Resistencia” se alió con la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, extendiendo la disputa a Jalisco, Colima y Michoacán.

La fundación del CJNG y la expansión armada

(Foto: Infobae México)

Tras imponerse en la lucha interna, “El 85″, “El Mencho” y Martín Arzola Ortega, “El 53″, fundaron el Cártel Jalisco Nueva Generación. El grupo ganó notoriedad bajo el nombre de “Los Matazetas”, utilizado en su campaña contra Los Zetas y para legitimarse como fuerza opuesta a la violencia indiscriminada de sus rivales.

El CJNG comenzó entonces expandiendo sus operaciones hacia Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz. Bajo el mando de “El 85”, la organización coordinó rutas de tráfico de cocaína desde Colombia y de efedrina desde China, consolidando su control sobre plazas clave.

Durante esta etapa, la confrontación con La Resistencia y otros enemigos se tradujo en episodios de extrema violencia. Un ejemplo de ello fue la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, en 2011, donde los cuerpos fueron abandonados en plena vía pública con mensajes firmados por “Los Matazetas”.

La estrategia de propaganda de “Los Matazetas” permitió al grupo ganar el apoyo de sectores locales que veían en Los Zetas la principal amenaza.

Esta campaña, sumada a la capacidad operativa de la organización y al respaldo financiero de Los Cuinis, familia política de “El Mencho”, consolidó al CJNG como una fuerza dominante. Los Cuinis, liderados por Abigael González Valencia, dotaron al cártel de una estructura de lavado de dinero con presencia en Europa, Asia y América Latina, articulando empresas fachada en sectores como la agroindustria y el turismo.

La captura de “El 85” y el ascenso de “El Mencho”

ARCHIVO – Varios soldados custodian a Erick Valencia Salazar, alias "El 85,", en Ciudad de México, el 12 de marzo de 2012. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo)

El 9 de marzo de 2012, el Ejército Mexicano capturó a Érick Valencia Salazar en Zapopan, Jalisco. La detención provocó una ola de bloqueos y ataques en la zona metropolitana de Guadalajara, con el CJNG intentando frustrar el operativo.

Durante el aseguramiento, fueron incautadas 37 armas largas y miles de cartuchos. La operación desplegó Fuerzas Especiales del Ejército, dos helicópteros y un amplio apoyo terrestre.

Las versiones apuntaron a que Nemesio Oseguera Cervantes traicionó a Valencia Salazar, entregándolo a las autoridades para consolidar su propio liderazgo dentro del cártel de las cuatro letras. Este hecho transformó al CJNG en una organización de mando vertical, sí con un modelo de franquicias, pero con Oseguera Cervantes como líder absoluto.

Valencia Salazar permaneció recluido en los penales de máxima seguridad del Altiplano y Puente Grande. Durante cinco años de prisión, su defensa interpuso seis recursos de amparo. En diciembre de 2017 obtuvo la libertad por violaciones al debido proceso, argumentando que el Ejército ingresó a la propiedad donde fue detenido sin orden de cateo.

El Cártel Nueva Plaza y la lucha por Jalisco

Al salir de prisión, Érick Valencia Salazar ya no encontró cabida en el CJNG. La desconfianza y las amenazas directas sellaron la ruptura entre “el 85″ y “El Mencho”, orillando al primero a aliarse con Carlos Enrique Sánchez Martínez, “El Cholo”, otro exintegrante del CJNG que también había roto con Oseguera Cervantes tras el asesinato de “El Colombiano”, operador financiero del cártel.

Juntos fundaron el Cártel Nueva Plaza, con base en Guadalajara, y lanzaron una ofensiva directa para disputar al CJNG el control de las economías criminales y territorios estratégicos de Jalisco y Colima.

Nueva Plaza recibió apoyo del Cártel de Sinaloa, aunque su operación se centró en delitos como el narcomenudeo, la extorsión y el robo de autopartes. El surgimiento de este grupo marcó el inicio de una nueva etapa de violencia en la región.

Se documentó la localización de los restos de 20 personas en un canal de aguas pluviales en Ixtlahuacán de los Membrillos en 2019 y el asesinato en un restaurante de comida rápida de Martín Arzola Ortega, “El 53”, otro de los fundadores del CJNG.

'El Cholo' trató de arrebatarle el control de Jalisco a Oseguera Cervantes. (Reddit)

En 2021, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas localizó al menos 56 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas de Zapopan y Tlajomulco. Las autoridades no confirmaron cuántas víctimas correspondían a cada bando, pero la cifra reflejó la intensidad de la disputa.

Otro de los episodios más sonados de la disputa fue la desaparición y posterior asesinato de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) en Tonalá, en abril de 2018. Los jóvenes fueron confundidos por el CJNG con miembros del Cártel Nueva Plaza y sus restos, según la investigación, fueron disueltos en ácido.

Después, en 2021, también fue asesinado “El Cholo”, cuyo cuerpo fue hallado en Tlaquepaque apuñalado, envuelto en plástico y con signos de tortura, junto a un narcomensaje de los rivales. El asesinato fue precedido por un video difundido por el CJNG donde “El Cholo” era interrogado por sicarios del grupo antes de ser ejecutado.

La caída en Tapalpa, extradición y culpabilidad

(Foto: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURo)

Con la caída de “El Cholo”, el Cártel Nueva Plaza quedó completamente vulnerable, sumado a que el grupo criminal no era tan sofisticado como su rival, no tenía tanta lealtad ni ejércitos de sicarios.

El 4 de septiembre de 2022, Valencia Salazar fue recapturado en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El capo fue detenido en compañía de Cristian Alberto “N” y José Luis “N”, en posesión de mil pastillas de probable fentanilo, 750 gramos de metanfetamina, cuatro armas cortas, cuatro cargadores, un fusil calibre 5.56 mm, cartuchos y dosis de posible cocaína.

Tras su arresto, recibió un amparo temporal que postergó su extradición, pero el 27 de febrero de 2025 fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes, entre ellos figuras de gran envergadura como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales.

Tras un año de proceso, este martes 7 de abril Érick Valencia Salazar fue presentado ante una corte federal en Washington, donde se declaró culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con fines de importación a Estados Unidos.

La declaración abre la posibilidad de que colabore con las autoridades estadounidenses a cambio de una reducción de condena. El fiscal A. Tysen Duva afirmó que el CJNG ha provocado un “daño inconmensurable” en Estados Unidos y que “El 85” fue responsable de fomentar la violencia en México, afectando la seguridad de comunidades enteras.

El juez principal James Boasberg le dictará sentencia el 31 de julio. La pena mínima obligatoria es de 10 años de prisión y la máxima de cadena perpetua.

Semanas antes de declararse culpable, el pasado 22 de febrero de 2026, su máximo rival, “El Mencho”, fue abatido en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo militar. La muerte del líder del CJNG provocó una serie de incidentes violentos en una veintena de estados.

Desde entonces, se menciona que Juan Carlos Valencia González, “El 03″ o “El Pelón”, hijastro de “El Mencho” e hijo del exlíder del Cártel de Milenio, habría quedado al frente del imperio criminal.